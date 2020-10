La saison 2 de The Sister est-elle confirmée? État du renouvellement de la série ITV exploré

La saison 2 de The Sister est-elle confirmée à ITV? Examinons le statut de renouvellement de la série 2020 et si le public peut s’attendre à plus.

Qu’est-ce qui vous a aidé tout au long de 2020?

Il y a eu tellement d’obstacles à surmonter cette année, mais beaucoup ont fait de leur mieux pour rester optimistes et, bien sûr, divertis.

Adopter de nouveaux passe-temps a été d’une grande aide, mais il est sûr de dire que nous en sommes tous venus à apprécier un peu plus l’évasion offerte par la télévision cette année.

Malgré les problèmes de production qui affligent l’industrie et les nombreux retards sur les favoris familiers, nous avons toujours eu droit à des drames de qualité sur petit écran.

L’un des derniers à lever les sourcils et à refroidir le sang est sans aucun doute The Sister.

Réalisée par Niall MacCormick, la série a commencé à être diffusée le lundi 26 octobre 2020 avec sa sinistre histoire se déroulant sur quatre épisodes.

Le public peut-il s’attendre à plus?

ITV

ITV: La saison 2 de The Sister est-elle confirmée?

Non, ITV n’a pas confirmé The Sister saison 2 et il est très peu probable que la série soit renouvelée.

The Sister a été adapté par Neil Cross à partir de son propre roman de 2009 Enterrement.

À travers les quatre épisodes, le public a droit à un portrait complet du roman, à la suite de Nathan (joué par Russell Tovey) alors qu’il est confronté et hanté par son passé mystérieux.

Neil n’a jamais suivi son histoire de 2009 avec un roman de suite, donc à moins qu’il ne décide de développer l’histoire et d’écrire plus de matériel – ce qui est peu probable – les fans ne devraient pas s’attendre à une deuxième saison.

Cela vaut la peine de reconnaître la réception critique positive de la série et le fait que certaines séries ont réussi leur matériel source pour vivre plus longtemps à l’écran que sur la page. Cependant, il est difficile d’imaginer un tel avenir pour ce titre.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

The Sister sur ITV est très bien, je pense que Bertie Carvel est mon nouvel acteur préféré, des trucs superbes. – Richard S (@ Stokesy1966) 28 octobre 2020

Aperçu de Neil Cross

La probabilité ou le renouvellement semble encore plus mince lorsque l’on considère l’interview de Bradford Zone avec Neil.

Il a déclaré: «Quand j’ai écrit le roman, c’était l’une des rares histoires qui m’est venue presque dans son intégralité.»

Il est donc difficile de l’imaginer souhaitant construire l’histoire ouverte.

De plus, il reconnaît les difficultés qu’il a rencontrées en approchant de l’adaptation:

«Le plus grand défi pour The Sister était de savoir comment transformer le livre pour la télévision. Il m’a fallu des mois pour comprendre comment raconter l’histoire au format télévisuel et le nombre d’heures que nous avons pour raconter l’histoire.

Ceux qui ont lu le roman admireront sûrement à quel point la série est finement structurée et auront sans doute l’impression qu’elle n’a pas besoin d’être élaborée.

Plus de Neil Cross?

Neil Cross a écrit un certain nombre de romans à partir de 1998 Monsieur entre.

Un an après Enterrement, il a publié un roman intitulé Capturé.

Comme l’a noté GoodReads, le livre est centré sur Kenny, notre protagoniste qui n’a que quelques semaines à vivre. Contemplant sa fin, il souhaite retrouver une amie d’enfance – Callie Barton – pour la remercier de l’amitié qu’elle lui a rendue à l’école.

Cependant, il s’avère qu’elle a disparu, déclenchant une course contre la montre et un mystère fascinant.

Peut-être que si les notes et la réception de The Sister plaisent à ITV, ils peuvent potentiellement envisager de faire venir Neil à nouveau pour s’adapter Capturé pour l’écran.

Dans d’autres nouvelles, où était Holidate filmé?

Partager : Tweet