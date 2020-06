La saison 2 de Little Fires Everywhere n’aura probablement pas lieu

Bill Maher est revenu avec un nouvel épisode de « Real Time » sur HBO vendredi soir, et il a largement abordé le même sujet sur lequel presque tout le monde s’est concentré toute la semaine: la mort de George Floyd aux mains de la police, et les manifestations à l’échelle nationale qui en ont résulté contre la violence policière.

La partie de l’émission sur laquelle nous allons nous concentrer ici est «Nouvelles règles», qui est le dernier segment de chaque semaine. Et l’aspect sur lequel il s’est concentré est que les forces de police du pays ont vraiment besoin de se contrôler elles-mêmes.

« Je veux dire depuis toujours que nous parlons de mauvais flics, vous savez, de mauvaises pommes. Et puis la grande majorité des flics – de bons flics. Mais la vraie nouvelle règle est que vous ne pouvez plus vous en tirer, « c’est un mauvais flic, et tous les flics qui ne commettent pas vraiment le crime sont bons. » Ceux qui regardent et contrôlent la foule pour les atrocités, ils » ce n’est pas bon non plus », a déclaré Maher. «Ce doit être la nouvelle norme. Et cela vaut pour tous les comportements hors ligne. Si votre partenaire fait quelque chose d’horrible, vous ne pouvez pas simplement regarder et ne rien faire comme le mari dans une vidéo de cocu.

« Il y a un mème qui dit » personne ne déteste les mauvais flics pire que les bons flics « . D’accord, si vous les détestez tellement, rendez-les. Parce que soyons réels. S’il n’y avait pas de vidéo de ce meurtre, comment pensez-vous que ces autres flics auraient décrit cette rencontre? Ce serait: «Nous avons trouvé M. Floyd insensible, alors nous avons administré la RCR…» bla bla bla mensonge mensonge mensonge. «Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose» doit également s’appliquer à la police. Vous ne pouvez pas vous en tirer avec des crimes parce qu’ils sont censés arrêter les crimes. «

Maher a également trouvé intéressant que les flics aient autorisé autant de pillages pendant les manifestations, compte tenu de leur présence et de leur confrontation avec les manifestants.

«Et en parlant d’arrêter les crimes, nous avons été un peu lents à y arriver à Los Angeles cette semaine. Je veux dire, parfois j’ai l’impression que nous obtenons le pire des deux mondes: la partie abusive de la police mais sans la partie de l’ordre public », a-t-il plaisanté. «J’ai dit à maintes reprises en parlant de la police, la civilisation a un mile de large et un pouce de profondeur. Donc, quand les gens disent que «les flics sont tout ce qui se situe entre la civilisation et le chaos», absolument, je suis d’accord. Flics sont les badasses qui traitent avec la lie dans une entreprise laide. Mais si les flics veulent que nous leur donnions un peu plus d’espace pour être durs parce qu’ils ont un mauvais travail dangereux, alors ils doivent faire le mauvais travail dangereux. Ce qu’ils ont également fait beaucoup cette semaine, pour être juste. C’est difficile maintenant. »

Ensuite, il a noté l’ironie des gens ordinaires devant défendre des entreprises parce que les flics n’ont pas aidé.

«Mais c’était frustrant de le regarder à la télévision dimanche dernier. Voiture 54, où étiez-vous? Cela ressemblait au Black Friday, mais sans caisses enregistreuses. J’ai vu un gars à Santa Monica refouler des pillards mais ce n’était pas un flic. Juste un gars qui invoque un portier citoyen. Et cette jeune femme. » Maher a dit, comme quelques vidéos de gens devant défendre des affaires sans un flic en vue.

«Pourquoi, même dans ces circonstances très difficiles pour la police, doit-elle le faire dans un pays regorgeant de forces de police? Les forces de police ne manquent pas à l’Amérique. Flics locaux, état, comté, autoroute, département du shérif, marshalls fédéraux, ATF, DEA, FBI, TSA, nous avons eu des flics. Mais cette dame a dû intensifier ses efforts », a-t-il poursuivi. «J’essaie de comprendre le plus possible sans être flic. Mais ce n’est pas comme les emplois que la plupart des gens ont, et ce n’est pas le cas. Lorsqu’une voix à la radio dit: «Homme à la machette le 15 et le Main», vous devez vous rendre au 15 et au Main. Et je suppose que les flics sont rarement appelés au porche d’un plouc parce que le gars veut vous dire à quel point le mariage se passe.

Après avoir admis que, bien sûr, les policiers ont un travail difficile, il a dit que le problème ici est tout autant qu’ils laissent toutes les mauvaises personnes devenir des flics.

«C’est un travail dangereux, oui, mais je pense que nous perdons notre bataille contre l’inconduite policière avant qu’un mauvais flic ne descende dans la rue parce qu’il n’y a pas assez de contrôle pour savoir qui devient flic en premier lieu. Je jure devant Dieu, je pense que la racine du problème avec les mauvais flics n’est pas toujours le racisme – c’est le lycée », a déclaré Maher, faisant écho à un refrain commun vu sur les réseaux sociaux.

«‘ Combien d’écoles secondaires as-tu dépensé dans un casier? ’Devrait être la question numéro un de l’évaluation psychologique. J’ai connu pas mal de flics dans ma journée, et d’autres que j’ai rencontrés pour de plus brèves rencontres sur le bord de la route. Et ce n’est surtout pas ce type. Mais ce type est celui que nous devons éliminer. Au lieu que LAPD fasse de l’évaluation psychologique la dernière étape pour rejoindre la force, faites-en la première. Donc, les meatheads avec une puce sur l’épaule ne sont pas autorisés à effectuer des exécutions urbaines.

«Les durs doivent faire des choses difficiles. En ce moment, il est facile de repérer les policiers les plus coriaces – ce sont eux qui disent à leurs camarades flics: « Tu dois arrêter ça … » Une fissure a été faite dans le mur bleu du silence. S’il vous plaît, laissez-le se décomposer encore plus, ou sinon nous allons être dans les rues encore et encore tout le temps. Et à Los Angeles, cela ne fonctionne pas parce que, vous savez, nous ne sommes pas vraiment une ville piétonne. «