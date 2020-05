La saison 2 de la série « Charmed » est disponible sur Netflix aujourd’hui

– Publicité –



Ici, nous allons avec les dernières nouvelles et juteuses, « Charmed », une série bien-aimée qui a frappé les écrans de Netflix le 9 mai 2020, c’est-à-dire aujourd’hui. Ne vous inquiétez pas des fans, il n’y a pas de spoilers à venir.

Complot de la saison 2 de Charmed

Vous êtes sur le point d’assister à l’action des filles de deuxième année du lycée qui vous emmèneront à de nombreuses aventures au cours de leur voyage dans la 2ème saison de l’émission sur Netflix. Cela fait presque une semaine que la saison 2 se termine sur la chaîne de télévision The CW, mais le côté le plus brillant est que les téléspectateurs peuvent le regarder sur les écrans de Netflix à partir d’aujourd’hui même.

Les fans seraient ravis des efforts conjoints de The CW et Netflix pour diffuser la saison 2 de l’émission sur Netflix, juste après la diffusion des derniers épisodes de la saison sur The CW, pour les téléspectateurs de tous les pays.

Charmed Saison 2 Air Date annonce Heure

En ce qui concerne le moment de l’émission, « Charmed » a été diffusé sur Netflix à 12 h 31 (heure normale de l’Inde) le samedi 9 mai 2020. Pour les téléspectateurs de la côte du Pacifique, ils peuvent le regarder après minuit à 12 h 01 (PT). .

Comme mentionné ci-dessus, il n’y a pas de spoilers à venir, mais les téléspectateurs sont sûrement prêts pour un régal avec cette dernière saison de la série « Charmed » qui frappe les écrans sur Netflix. Les actions et les aventures sont presque le double de la saison 2.

Peut-être que peu de conseils seraient donnés, pour ceux qui vont regarder la série en rafale, les attentes de la fin ne se révéleront pas bonnes car la saison se terminerait sur les notes brusques car il resterait de l’excitation pour la prochaine saison. «Charmed» La saison 2 jette une lumière importante sur les sœurs, Maggie, Macy et Mel. C’est tout pour les conseils.

Pour ceux qui ont déjà vu l’émission sur The CW, ne vous inquiétez pas, c’est une chance excitante pour vous de revivre les moments préférés et les plus excitants de la série sur Netflix jusqu’à la fin de la prochaine saison.

La bonne nouvelle continue, la série « Charmed » sortira également sa saison 3 une fois la situation du coronavirus pandémique réglée. Bien que la pandémie ait affecté la durée de l’émission, Charmed Saison 2 se compose de 19 épisodes au total au lieu de 22 épisodes, et la fin est laissée au cliffhanger par les scénaristes car ils n’ont pas eu la chance de donner à la saison une fin correcte .

Néanmoins, toutes les réponses se feraient au cours de la prochaine saison et cela donnerait aux écrivains un peu de temps pour rendre les 3 derniers épisodes de la saison 2 plus intenses et excitants.

Tenez-vous au courant de l’histoire de la saison 2 de « Charmed » et pour les mises à jour supplémentaires, restez connecté et restez à l’écoute!

