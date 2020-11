La saison 2 de Bruh est-elle confirmée? Statut de renouvellement de la série Tyler Perry BET + – .

in

La saison 2 de Bruh est-elle confirmée? Explorons le statut de renouvellement de la série Tyler Perry BET + alors que le public en redemande.

Tout au long de sa carrière, Tyler Perry est devenu connu pour une multitude de créations.

Le multi-talent américain de 51 ans est sans doute mieux connu pour son travail en tant que personnage de Madea qui est apparu pour la première fois dans la pièce de théâtre de 1999 Je peux faire du mal tout seul, lors de sa première introduction à l’écran dans le film de 2005 Journal d’une femme noire folle.

Cependant, il a continué à apparaître dans des films tels que Star Trek, Alex Cross, Fille disparue, Teenage Mutant Ninja Turtles: Hors de l’ombre et Vice.

Plus récemment, en revanche, il a créé un certain nombre de spectacles pour BET, notamment Sistas, L’ovale, Impitoyable et Bruh.

Bruh a été créée sur BET + en mai 2020, se déroulant dans le même univers que celui susmentionné Sistas.

La série a duré 24 épisodes impressionnants, la finale – « Bad Cologne » – diffusée le jeudi 12 novembre 2020.

Inévitablement, les pensées se sont tournées vers plus, mais les fans peuvent-ils s’attendre à une autre saison?

image tirée de la bande-annonce de Bruh, Tyler Perry Studios, YouTube

La saison 2 de Bruh est-elle confirmée?

La saison 2 de Bruh a été confirmée pour Bet +.

Ces informations proviennent de Premiere Date, qui est incluse dans une vidéo [see below] que la série a été renouvelée à mi-chemin de la diffusion de la première saison.

La vidéo de Premiere Date suggère également que la deuxième saison devrait sortir au printemps 2020.

Compte tenu de cela, il est probable que Tyler Perry puisse mettre à jour les fans sur son Twitter à la suite de la finale de la saison 1.

Deadline a rapporté en septembre 2020 que Tyler Perry avait terminé le tournage de 19 épisodes de Bruh en seulement quatre jours. Le tournage a débuté le jeudi 3 septembre 2020 et s’est terminé le dimanche 6 septembre 2020.

Vous pouvez entendre le chat de la distribution sur la saison 2 et au-delà dans une interview avec Southside Dash Radio ici.

Les fans sont désireux de renouveler Bruh

Un certain nombre de fans ont fait part de leurs réflexions sur l’émission sur Twitter et la saison 2 est déjà attendue.

Découvrez une sélection de tweets:

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Je commence juste à regarder cette émission sur BET + appelée #BRUH et c’est vraiment bien @tylerperry, j’espère que vous avez une saison 2 – Thiler Johnson (@ virmill1212) 12 juillet 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

@tylerperry @TPstudios pouvons-nous avoir des épisodes de plus de 22 minutes quand vous laissez tomber la saison 2 de Bruh s’il vous plaît? Merci! – ebony (@ gl0hen) 25 octobre 2020

Par ailleurs, WandaVision est attendu cet hiver.

Partager : Tweet