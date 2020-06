La saison 17 de SYTYCD annulée chez Fox en raison de «restrictions COVID-19»

La pandémie de COVID-19 s’est déclenchée Donc tu penses pouvoir danser. Fox a annoncé jeudi soir que la saison 17 de la série de compétitions – qui devait initialement être diffusée cet été – a été abandonnée.

Cette décision laisse le sort de l’émission hébergée par Cat Deely très en suspens, bien qu’un initié de Fox affirme que le réseau ne ferme pas la porte aux saisons futures.

« Production sur la saison 17 de SYTYCD n’ira pas de l’avant en raison de restrictions sanitaires et gouvernementales en réponse à la pandémie de COVID-19 », a déclaré un représentant de Fox dans un communiqué. « En conséquence, alors que nous attendions son retour cet été, nous ne pouvons pas répondre aux normes que nous avons fixées pour les téléspectateurs et les concurrents compte tenu du format unique de l’émission, du calendrier de production complexe et du temps limité. »

Les auditions préliminaires, qui ont commencé en mars via des soumissions vidéo, ont été interrompues en raison de Covid-19.

Parmi les autres compétitions de danse de TV, NBC’s World of Dance avait terminé le tournage de toute la saison 4, qui a débuté fin mai, tandis que le chef de ABC Karey Burke a déclaré cette semaine à notre sœur sœur Deadline qu’elle était «époustouflée par l’ingéniosité et le soin» avec lesquels Danser avec les étoiles« La prochaine saison est en cours de production. « Je suis vraiment confiant dans leur plan. »