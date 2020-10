La saison 11 d’Archer se termine en sauvant le monde et en revenant à la normale

DEN OF GEEK: La croissance personnelle de Cyril a été une grande partie de cette saison et ces derniers épisodes le voient vraiment en difficulté dans ce département. Termine-t-il cette saison dans un endroit sain où il est capable de mettre ses bagages sur Archer derrière lui, ou est-il toujours vulnérable?

CASEY WILLIS: Oh, il n’est certainement pas dans un endroit sain. Il y a beaucoup de problèmes que nous avons abordés avec Cyril ouvertement et certains plus subtilement. Nous avons beaucoup discuté de sa vie pendant le coma d’Archer. Nous pourrions explorer certaines de ces idées à l’avenir, mais parfois, lorsque vous réalisez des réalisations dans votre vie, il est également facile de retomber dans de mauvaises habitudes. C’est le domaine que nous explorons avec Cyril.

Cet épisode associe Cheryl et Malory, ce qui devient une combinaison fréquente cette saison. Parlez un peu de leur dynamique cette saison et pourquoi ils s’accordent si naturellement.

Cheryl et Malory sont bien ensemble parce qu’ils sont des opposés polaires. Malory est le patron et Cheryl est la secrétaire. Malory est Ego et Cheryl est Id. Cheryl va si loin à l’extrême que d’une manière ou d’une autre, elle et les pensées de Malory s’alignent (par exemple, prenons le contrôle de ce sous-marin). Quand ils s’alignent, c’est incroyable et hilarant.

Cette saison a taquiné l’idée qu’Archer est toujours dans le coma et cette finale en a les plus grands exemples alors qu’il passe à travers ses différentes réalités. Parlez de la tentation de jouer avec cela une fois de plus et de ce qui se passe vraiment avec Archer dans cette finale.