La Russie a testé une arme anti-satellite dans l’espace, selon le US Space Command

Le Commandement spatial américain a annoncé jeudi 23 juillet qu’il avait des preuves que la Russie avait testé une arme antisatellite basée dans l’espace.

Le 15 juillet, la Russie « a injecté un nouvel objet en orbite » depuis le satellite Cosmos 2543 et « a procédé à un test non destructif d’une arme antisatellite basée dans l’espace », a déclaré le US Space Command (USSC) dans un communiqué. L’objet est répertorié sous le numéro de catalogue Satellite 45915 sur space-track.org, a-t-il ajouté.

Dans ce test récent, la Russie a relâché le nouvel objet près d’un autre satellite russe, une manœuvre similaire à l’activité précédente des satellites russes que le Département d’État américain a décrit dans la déclaration comme « incompatible avec sa mission déclarée » en tant que satellite inspecteur.

« Ces satellites présentaient les caractéristiques d’une arme spatiale », a ajouté le Département d’État, qualifiant le comportement « d’hypocrite et préoccupant ».

Ce système de satellite utilisé pour effectuer ce test est le même que l’US Space Force a qualifié de « inhabituel et dérangeant » en février de cette année après que deux satellites russes du système (COSMOS 2542 et COSMOS 2543) ont suivi un satellite espion américain.

« Ceci est une preuve supplémentaire des efforts continus de la Russie pour développer et tester des systèmes spatiaux, et conforme à la doctrine militaire publiée par le Kremlin pour employer des armes qui mettent en danger les ressources spatiales américaines et alliées », a déclaré Raymond dans le communiqué.

L’US Space Force considère ces actions récentes comme une « menace » et, suite au lancement en avril d’un autre missile antisatellite, la Space Force a déterminé que les satellites traînants « présentaient les caractéristiques d’une arme spatiale », selon le général John W. » Jay « Raymond, commandant du commandement spatial américain et chef des opérations spatiales de l’US Space Force.

« Cet événement met en lumière le plaidoyer hypocrite de la Russie en faveur du contrôle des armements dans l’espace extra-atmosphérique, avec lequel Moscou vise à restreindre les capacités des États-Unis tout en n’ayant manifestement aucune intention d’arrêter son propre programme de contre-espace – à la fois les capacités antisatellites au sol et ce qui semble être de véritables armements antisatellites en orbite », a déclaré Christopher Ford, le secrétaire d’État adjoint américain qui exerce actuellement les fonctions de sous-secrétaire au contrôle des armements et à la sécurité internationale, dans le même communiqué.

