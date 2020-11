La RSPCA Victoria demande l’interdiction totale du whip dans les courses de chevaux après l’amende et la suspension du jockey Tiger Moth, Kerrin McEvoy

La RSPCA Victoria a appelé à l’interdiction du whip des courses de chevaux après que le meilleur jockey Kerrin McEvoy ait été sanctionné pour son utilisation excessive pendant la Melbourne Cup.

McEvoy a été condamné à une amende de 50 000 $ et suspendu pour 13 rencontres après sa course sur Tiger Moth, deuxième de la Melbourne Cup mardi.

Dans la course de Flemington, McEvoy a utilisé son fouet 21 fois au total, dont huit fois dans les 100 derniers mètres. Selon The Age, le Racing Victoria a rappelé à tous les jockeys avant la Coupe que l’utilisation excessive du fouet entraînerait des pénalités sans précédent, mais McEvoy a ignoré le conseil et a dû faire face à la sanction sévère qui a suivi.

Les règles actuelles stipulent que les jockeys ne sont autorisés à utiliser les fouets que cinq fois avant les 100 derniers mètres.

Jockey Kerrin McEvoy chevauchant Tiger Moth (Getty)

Cependant, la RSPCA Victoria n’était pas satisfaite.

Tout en saluant les sanctions accrues infligées pour l’utilisation excessive des fouets, ils ont fait valoir que « davantage doit être fait pour éliminer complètement l’utilisation des fouets ».

« En raison de la douleur et de la détresse que les fouets infligent aux chevaux, la RSPCA Victoria est déçue d’apprendre qu’un jockey a dépassé les règles du whip lors de la tenue de la Melbourne Cup 2020. Des recherches récemment publiées montrent que la majorité (69%) des Victoriens pensent que le fouet des chevaux est responsable. la douleur, est inhumaine et ne pense pas que l’utilisation de fouets dans les courses de chevaux soit nécessaire ou reflète le sentiment de la communauté », a déclaré le Dr Liz Walker, PDG de RSPCA Victoria.

«Une autre étude publiée ce mois-ci a montré que fouetter les chevaux ne les faisait pas courir plus vite et a réfuté les arguments traditionnels selon lesquels le fouet est nécessaire pour améliorer les performances et maintenir l’intégrité de la course. élevage, formation de qualité et équitation hors pair.

Le jockey gagnant de la coupe parle à aujourd’hui

« Nous avons été ravis de voir que la sanction pour utilisation excessive du fouet lors de la Melbourne Cup était la plus importante jamais infligée. Cependant, des pénalités accrues ne suffisent pas. Le résultat final devrait être que les fouets ne sont pas utilisés dans le but d’améliorer les performances du cheval – c’est-à-dire les faire aller plus vite – du tout.

«Nous avons récemment accueilli favorablement l’appel du Racing Victoria à réduire l’utilisation du fouet et pensons que la réforme du fouet est un changement nécessaire et positif. Le fouet ne peut plus être défendu comme un outil d’amélioration des performances. D’autres pays ont déjà introduit la course sans fouet et nous encourager l’industrie australienne des courses à faire de même. «

L’utilisation de fouets n’est que l’un des nombreux aspects des courses de chevaux qui a suscité de nombreuses critiques parmi les groupes de protection des animaux.

Lors de la Melbourne Cup de cette année, un autre cheval, Anthony Van Dyck, a dû être euthanasié après avoir subi un boulet fracturé au milieu de la course.

« Nous sommes profondément attristés d’apprendre la blessure subie par Anthony Van Dyck lors de la course d’aujourd’hui de la Melbourne Cup 2020 », a déclaré le Dr Walker au nom de la RSPCA Victoria après la « course qui arrête la nation ».

Un cheval de course décède après la Melbourne Cup 2020

«Les soins vétérinaires immédiats et la décision ultérieure d’euthanasier le cheval pour éviter la douleur et la souffrance étaient primordiaux.

« La RSPCA pense que les courses de chevaux comportent des problèmes de bien-être animal inhérents. Chaque fois qu’il y a un résultat défavorable pour un animal, nous nous attendons à ce que l’industrie procède à un examen complet pour identifier les moyens de s’améliorer afin d’éviter des blessures ou l’avenir.

«Les courses présentent de nombreux risques pour les chevaux et cet incident très malheureux illustre la nécessité pour l’industrie de travailler à un meilleur bien-être des animaux utilisés dans le sport.

« Pendant cette période difficile, la RSPCA Victoria présente ses sincères condoléances à ceux qui ont contribué aux soins d’Anthony Van Dyck. »