La revue d’Essendon révèle une panne entre John Worsfold et Ben Rutten au cours de la saison 2020

Un examen de la saison 2020 d’Essendon dirigé par le nouveau président Paul Brasher a révélé une rupture clé entre les philosophies de John Worsfold et Ben Rutten.

Brasher et le directeur de football Sean Wellman ont mené une critique brutale de la culture du club après une fin désastreuse de la saison qui a vu Joe Daniher, Orazio Fantasia et Adam Saad quitter le club.

Dans une lettre aux membres d’Essendon, Brasher a révélé les détails de l’examen, y compris une « feuille de route » pour remonter les échelons, admettant que la nature contrastée des styles de leadership de Worsfold et de Rutten avait contribué à la mauvaise performance sur le terrain.

Brasher a suggéré qu’une philosophie «d’autonomisation / posséder sa propre carrière» sous Worsfold s’était heurtée aux «exigences sans compromis de Rutten en matière de normes et de responsabilités».

Les styles de leadership contrastés entre John Worsfold (L) et Ben Rutten (R) n’ont pas aidé les joueurs en 2020 (Getty)

«Il est clair que l’approche d’autonomisation (poussée par Worsfold) n’a pas bien fonctionné avec ce groupe dans cet environnement», a déclaré Brasher.

«À l’avenir, tout le monde, pas seulement les joueurs, mais tout le monde dans tout le club, n’aura aucun doute sur les normes requises et sera tenu responsable de respecter ces normes.

« Nos joueurs seront poussés à l’entraînement, ils veulent avoir des attentes élevées et ils veulent recevoir des commentaires forts, honnêtes et constructifs sur leurs performances. »

Brasher a également ajouté que les entretiens menés avec le groupe de jeu ont révélé un soutien «écrasant» pour Rutten en tant qu’entraîneur senior.

Les interviews des joueurs dans la revue ont révélé un soutien « écrasant » pour Rutten en tant qu’entraîneur senior (AAP)

« Ben Rutten a pris le contrôle de l’équipe en tant qu’entraîneur senior et apporte déjà son solide style de leadership », a-t-il déclaré.

«Je suis sûr que vous serez impressionné à mesure que vous découvrirez davantage Ben dans les semaines et les mois à venir.

« Nous travaillons pour apporter à Ben tout le soutien nécessaire à sa réussite, dans le cadre duquel nous sommes en train de recruter un nouveau directeur général du football. »

L’examen approfondi comprenait plus de 40 entrevues avec des joueurs, des entraîneurs et des membres du personnel avec les directeurs Simon Madden et Kevin Sheedy également impliqués dans le processus.

Brasher a également décrit quatre thèmes à améliorer: l’identité de marque et une culture gagnante, les normes et la responsabilité, l’honnêteté et la connexion, et le leadership et le développement des joueurs.

Joe Daniher a fait la une d’un groupe de joueurs d’Essendon pour sortir du club pendant la période de libre arbitre / commerce (Getty)

« Nous devons être plus clairs sur ce que représente la marque Essendon », a-t-il déclaré.

«De manière critique, il n’y aura aucune ambiguïté sur le fait que notre objectif primordial est de gagner – gagner des matchs, remporter des finales, et en particulier remporter des premiers titres.

« Je sais que cela semble que nous déclarons l’évidence, mais parfois l’évidence doit être collée à nos poignets pour qu’aucun de nous ne perde jamais cela de vue. Nous devons être clairs sur notre façon de jouer et ce que nous défendons.

«Notre identité est importante pour nos entraîneurs et nos joueurs et nous savons que nos membres veulent voir une culture, un style de jeu et une approche clairs et identifiables de notre façon de jouer.

« Lorsque vous entendrez Ben dans les semaines à venir, vous découvrirez que c’est quelque chose qui le passionne. »