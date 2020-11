La révision des admissions universitaires devrait être le «  clou dans le cercueil  » des GCSE

Les changements prévus dans les admissions universitaires seraient un «clou dans le cercueil» pour les GCSE, je peux le révéler.Plus tôt ce mois-ci, le secrétaire à l’Éducation Gavin Williamson a annoncé son intention de passer aux «admissions post-qualification» (PQA) à l’université, où les étudiants ne recevraient des offres qu’après avoir atteint leurs résultats de niveau A. i’s education newsletter: actualités et analyses alors que les écoles tentent de revenir à la normale Des personnalités influentes du système éducatif ont dit à i qu’elles pensaient que cela éliminerait l’une des justifications restantes des GCSE, posant des questions sur son existence même. «Une autre époque» Geoff Barton, le secrétaire général de l’Association of School and College Leaders, a déclaré que les GCSE étaient actuellement utilisés comme «prédicteur de réussite» par les universités parce qu’elles manquaient d’informations sur les notes de niveau A. «Si nous voulons changer la façon dont l’entrée à l’université fonctionne, et qu’elle devient donc moins dépendante du GCSE, cela devient un autre clou dans le cercueil de la qualification dans sa forme actuelle», a-t-il déclaré. La pertinence continue des GCSE a été remise en question car il s’agissait d’une qualification créée lorsque de nombreuses personnes entraient dans le monde du travail à 16 ans, alors qu’aujourd’hui, il existe une obligation légale de rester dans l’éducation ou la formation jusqu’à l’âge de 18 ans. conçu à une époque différente où c’était le point final de l’éducation pour certaines personnes », a déclaré M. Barton. Repenser l’évaluation En Angleterre, les GCSE ont également été critiqués pour leur lourdeur d’examens, certains enseignants et parents les accusant de nuire à la santé mentale des jeunes. Un groupe d’écoles privées et publiques a lancé une campagne appelée Rethinking Assessment pour examiner des alternatives aux GCSE. L’un des responsables de la campagne, Alistair McConville, directeur de l’apprentissage et de l’innovation à Bedales School, a déclaré que si l’AQP était introduit, «certaines écoles pourraient décider de ne pas s’embêter avec les GCSE parce qu’elles n’alimentent pas le système d’admission actuel». Cependant, M. McConville a déclaré que Rethinking Assessment avait une vision «plus large», qui impliquait également de réviser les niveaux A parce qu’ils étaient «trop étroits». Il a dit qu’il serait préférable d’avoir un système avec une «largeur» similaire à celle du Baccalauréat International, où les étudiants suivent six matières académiques et sont également tenus de faire des activités non académiques telles que le travail bénévole. Robert Halfon, le président conservateur du Comité spécial de l’éducation des Communes, a convenu que les GCSE étaient mûrs pour une réforme. «Il est important de ne pas perturber le chariot de pommes alors que nous sommes au milieu d’une pandémie, mais à long terme, nous avons besoin d’une réforme en profondeur de notre système d’examen pour l’adapter au 21e siècle», a-t-il déclaré à i. Lire la suite Le gouvernement met en place un « fonds de main-d’œuvre Covid » pour maintenir les écoles ouvertes au milieu d’une réaction négative sur le salaire des enseignants aux examens de 2021.La nouvelle vient avant l’annonce du gouvernement sur les examens en Angleterre l’année prochaine. Je comprends que les étudiants pourraient recevoir du matériel à l’avance – comme des études de cas par leurs professeurs qui figureront dans les examens – pour rendre les tests plus accessibles. Cependant, des scientifiques du groupe « Independent SAGE » ont déclaré vendredi que les examens devraient être remplacés par des évaluations des enseignants l’année prochaine en raison de la perturbation du coronavirus. Le ministère de l’Éducation a été contacté pour commentaires.