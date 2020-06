La réunion du Seigneur des Anneaux à Josh Gad réunis à part – / Film

À une époque où les diffusions d’émissions télévisées cultes et de films bien-aimés se réunissent pratiquement à gauche et à droite, il n’y a toujours qu’une seule réunion Zoom pour les gouverner toutes et dans l’obscurité les lier – ou du moins, nous fournir un petit sursis lorsque le le monde réel devient de plus en plus pénible à chaque minute. Josh Gad a réuni des moulages de Retour vers le futur, Éclaboussure, et Les Goonies, avec son Réunis à part Web Series, mais sa dernière est la réunion la plus épique à ce jour.

Le casting de Le Seigneur des Anneaux a récupéré la bourse sur Zoom pour échanger des histoires de tournage et montrer les tatouages ​​assortis qu’ils ont réunis. Elijah Wood, Sean Astin, Ian McKellen, Billy Boyd, Dominic Monaghan, et Orlando Bloom tous sont apparus et ont été bientôt rejoints par de nombreux invités «surprise» lors de la plus grande réunion Zoom que Gad ait tenue jusqu’à présent. Vous pouvez regarder l’intégralité d’une heure Le Seigneur des Anneaux retrouvailles ci-dessous.

Réunis à part: La Réunion du Seigneur des Anneaux

Le casting de Le Seigneur des Anneaux réunis sur Zoom in Josh Gad’s Réunis à part séries Web, pour échanger des histoires de tournage, reconstituer des scènes emblématiques et montrer la chimie amoureuse qu’elles ont affichée depuis que la trilogie fantastique est devenue un phénomène mondial au début des années 2000. Les acteurs susmentionnés ont été rejoints par Peter Jackson et scénariste Philippa Boyens, avant que les autres membres de la distribution ne pénètrent lentement, y compris Viggo Mortensen, Andy Serkis, John Rhys-Davies, Sean Bean, Miranda Otto, Karl Urbain, et Liv Tyler. Taika Waititi apparaît également pour une raison quelconque!

Certains des anecdotes que le casting et Jackson ont divulgués sont bien connus des fans de longue date de le Seigneur des Anneaux – Mortensen était un remplaçant de dernière minute pour jouer Aragorn, comment Jackson a réussi à convaincre le studio de tourner les trois films à la fois, ce qui a entraîné des pratiques de programmation chaotiques. Jackson a révélé que ce calendrier frénétique a abouti à l’un des La communauté des anneauxLes moments les plus mémorables: la ligne désormais célèbre de Boromir, «on ne marche pas simplement dans le Mordor».

«Tout ce discours que Sean a dû prononcer au conseil d’Elrond», a déclaré Jackson, «a été écrit la veille… nous l’avons remis à Sean le matin de son arrivée. Ce que Sean a fait, ce que j’ai trouvé très intelligent, c’est qu’il a obtenu un imprimé du discours collé sur son genou. Quand il aura fait cette scène, vous verrez… « Jackson imita ensuite Bean en levant les yeux de ses genoux pour donner son expression douloureusement exaspérée.

Mais la meilleure partie de cette réunion de Zoom – qui recueille des fonds pour No Kid Hungry, une organisation caritative dédiée à l’élimination de la faim des enfants en Amérique – est la passion que les membres du casting donnent tout en recréant leurs célèbres scènes du film. Je vous mets au défi de ne pas fondre en larmes quand Astin prononce le discours émouvant de Samwise à Frodon.

