La réunion du conseil d’administration de l’ICC abandonnée après la fuite de la proposition de la Coupe du monde T20 de Cricket Australie

Une réunion du conseil d’administration de l’ICC a été abandonnée après qu’une lettre du président de Cricket Australia, Earl Eddings, a été divulguée presque dès qu’elle a été envoyée.

Eddings a écrit à la CPI pour demander l’annulation de la Coupe du monde T20 qui devrait se jouer en Australie plus tard cette année.

La lettre demandait que le tournoi soit retardé de 12 mois, suggérant que l’Australie pourrait accueillir la Coupe du monde fin 2021. L’Inde devrait déjà accueillir le tournoi dans cette partie du calendrier.

Selon la lettre envoyée par Eddings, et rapportée dans le Temps de l’Inde, CA veut reculer le tournoi d’un an, l’Australie accueillant en 2021 et l’Inde en 2022.

« L’Australie a heureusement réussi à » aplatir la courbe (COVID) « , ce qui signifie qu’il y a une plus grande certitude de pouvoir jouer en Australie en 2021 (ce qui est essentiel pour maintenir les distributions des membres). Cela donnerait à l’Inde une autre année pour résoudre tout COVID- problèmes liés « , at-il écrit.

Le fait que la lettre d’Eddings ait trouvé son chemin dans les médias si rapidement a provoqué la consternation au sein de la CPI.

« Le conseil d’administration de l’International Cricket Council (ICC) s’est réuni par téléconférence aujourd’hui, tous les points de l’ordre du jour étant reportés au 10 juin 2020 à la suite d’une discussion, dirigée par le président Shashank Manohar, sur la question de la confidentialité », a déclaré la CPI dans un communiqué.

La Coupe du monde T20 en Australie est susceptible d’être abandonnée. (AP)

« Un certain nombre de membres du conseil d’administration ont fait part de leurs préoccupations à ce sujet récemment et ont estimé qu’il fallait une attention immédiate pour garantir le caractère sacré et la confidentialité des affaires du conseil conformément aux normes de gouvernance les plus élevées.

« Il y a eu accord unanime pour ouvrir immédiatement une enquête indépendante dirigée par le responsable de l’éthique de la CPI et soutenue par des experts mondiaux. Le conseil d’administration en sera informé par le PDG de la CPI lors de sa prochaine réunion le 10 juin 2020.

« Le Conseil a également demandé à la direction de la CPI de poursuivre ses discussions avec les parties prenantes afin d’explorer diverses options d’urgence à la lumière de l’évolution rapide de la situation de santé publique causée par le virus COVID-19. »

Le directeur général du CA, Kevin Roberts, a déclaré qu’il était peu probable que la Coupe du monde se déroule cette année. (Getty)

Le PDG du CA, Kevin Roberts, a concédé ce matin qu’il y avait un « risque très élevé » que la Coupe du monde ne se déroule pas cette année comme prévu.

Il a déclaré que le CA encourt une perte de 20 millions de dollars en raison de l’absence du tournoi.

« La Coupe du monde T20 est une grande question et c’est peut-être un facteur de peut-être 20 millions de dollars … nous avons toujours espéré qu’elle pourrait avoir lieu en octobre-novembre, mais vous devez dire que la perspective de cela se produit « , a confirmé Roberts.

En plus de la perte de 20 millions de dollars due à la non-organisation de la Coupe du monde, Roberts a déclaré que CA ferait face à une perte de 50 millions de dollars en raison de la non-affluence lors des matchs, tandis que 10 millions de dollars seront dépensés pour des mesures de biosécurité afin de garantir que les matches puissent avoir lieu.