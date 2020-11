La retouche Tachanka de Rainbow Six Siege est lancée aujourd’hui

La refonte de Rainbow Six Siege Tachanka arrive – très bientôt. Après un séjour sur les serveurs de test, le nouveau et amélioré Tachanka arrive aujourd’hui dans le jeu en direct sur toutes les plateformes. La refonte de Tachanka est déjà en ligne sur les plates-formes Xbox au moment où vous lisez ceci, et sera bientôt sur PlayStation après la fin du temps d’arrêt actuel.

Sur PC, le temps d’arrêt pour la mise à jour de Tachanka commence à 12h00 PST / 15h00 EST / 20h00 GMT et devrait durer environ 40 minutes. La refonte de Tachanka voit l’opérateur passer au DP27 LMG comme arme principale, qui peut facilement déchiqueter les parois molles. Son gadget est le lance-grenades incendiaire Shumika, qui propage le feu dans une petite zone – parfait pour sceller les portes et les fenêtres avec des dommages AOE. Les grenades rebondiront également, vous n’avez donc même pas besoin de ligne de vue sur votre cible.

Tachanka était à l’origine configuré pour obtenir le passif Résistance de Zofia, qui vous permet de vous ressusciter à partir d’une position basse mais pas sortie. La résistance a déjà été une capacité controversée parmi les pros et les joueurs de Siege de tous les jours, et Ubisoft l’a abandonnée pour Tachanka suite aux commentaires sur le serveur de test.

La mise à jour voit également, malheureusement, Tachanka obtenir un nouvel acteur de la voix en raison de «contraintes inévitables». Dans les notes de mise à jour, les développeurs disent: «Nous remercions Anatoly Zinoviev pour son travail passé en tant que doubleur de Tachanka et pour la passion qu’il a su transmettre à la fois au rôle et à la communauté.»

Nous devrons peut-être bientôt ajuster notre liste des meilleurs opérateurs de Rainbow Six Siege… Rainbow Six Siege Year 5 démarre, et vous pouvez suivre ce lien pour en savoir plus sur ce qui va arriver dans le jeu.

