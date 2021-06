La répression du crypto-mining en Chine pourrait vous donner une chance d’obtenir une RTX 3080

Les autorités chinoises auraient mis en œuvre une répression contre l’activité minière, un nouveau coup porté aux crypto-mineurs du pays.

La Chine a pris des mesures sérieuses contre les crypto-monnaies ces derniers temps, les autorités cherchant maintenant à réprimer l’activité dans la province du Sichuan.

Comme le rapporte le South China Morning Post (SCMP) (via Coindesk), la branche de la Commission nationale du développement et de la réforme du Sichuan (avec le Bureau de l’énergie) a publié un décret pour réprimer les opérations minières.

La région du Sichuan est l’un des plus grands centres d’extraction de crypto-monnaie de Chine, il s’agit donc d’un autre mouvement majeur contre les crypto-monnaies.

En effet, il s’agit de la deuxième plus grande province minière de Bitcoin derrière le Xinjiang (où des mesures ont également été prises), selon les statistiques de l’Université de Cambridge, selon un rapport de Reuters qui a récemment parlé d’une potentielle répression se produisant sur l’énorme perte de puissance. opérations.

L’action pourrait être une bonne nouvelle pour les joueurs souhaitant acheter de nouvelles cartes graphiques – qui ont subi des niveaux de stock extrêmement faibles et des prix massivement augmentés en conséquence – car les crypto-mineurs ont été jusqu’à présent une partie importante de la demande. dépasse l’offre de cartes que Nvidia ou AMD peuvent produire actuellement.

Des prix en chute libre ?

À la suite de la répression, SCMP affirme que le prix des cartes graphiques en Chine a baissé jusqu’à deux tiers sur certains magasins en ligne populaires. Les baisses de prix indiquées incluent un GPU Asus RTX 3060 sur Tmall (Alibaba) passant d’un prix demandé de 13 499 yuans (environ 2 100 $) en mai à 4 699 yuans (environ 730 $) en ce moment, soit une baisse de 65%.

La Quadro P1000 de Nvidia n’est peut-être pas une carte graphique grand public, mais elle a également baissé son prix d’environ 3 000 yuans (environ 460 $) le mois dernier à 2 429 yuans (environ 375 $).

Ce qui est également intéressant, c’est que non seulement les prix baissent en Chine, mais que les répercussions de cette diminution de la demande se reflètent déjà sur le marché des GPU en Australie, où les prix auraient chuté d’environ 5 à 10 %, et les niveaux de stock sont commence à revenir aux niveaux plus normaux observés avant la pandémie.

Bien qu’il soit important de continuer à prendre cette nouvelle avec un degré de prudence approprié, il n’est pas difficile d’imaginer que la position intransigeante persistante de la Chine contre les mineurs pourrait conduire à un assouplissement mondial des problèmes d’actions. Selon un rapport récent, 25% des cartes graphiques ont été achetées par des mineurs et des scalpers de crypto-monnaie au premier trimestre de 2021 seulement.

Rappelons en outre que le fabricant de cartes graphiques ASRock a également récemment annoncé des nouvelles positives concernant la baisse des ventes de GPU en Chine et la baisse des prix des cartes.

Via le South China Morning Post