La représentante Alexandria Ocasio-Cortez veut interdire à l’armée de recruter sur Twitch

L’armée américaine a investi massivement dans l’e-sport ces derniers temps. Le Pentagone dispose désormais d’une équipe officielle d’e-sport de l’armée, dont les membres peuvent être trouvés en streaming et en conversation sur la chaîne Twitch officielle et vérifiée de l’US Army Esports. C’est un examen minutieux à mesure qu’il devient plus clair que le but de ces efforts est de recruter des joueurs dans l’armée, et une membre du Congrès américain veut y mettre un terme.

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez, une représentante de la Chambre démocrate de New York, a déposé un projet d’amendement au projet de loi de crédits de la Chambre qui interdirait au ministère de la Défense d’utiliser le financement du projet de loi de la Chambre pour toute présence sur les réseaux sociaux liée aux jeux, en particulier en nommant Twitch mais aussi « tout jeu vidéo, e-sports [sic]ou plateforme de diffusion en direct. »

Le projet de loi de crédits de la Chambre est un projet de loi massif rédigé chaque année et qui définit essentiellement le budget fédéral des États-Unis pour l’année à venir. Une grande partie de cette somme va au ministère de la Défense, et selon un rapport de VICE Games, l’amendement d’Ocasio-Cortez associerait des conditions à la part du Pentagone du budget fédéral qui l’empêcherait de payer des membres du service pour recruter sur les médias sociaux liés aux jeux. canaux. Tel que rédigé, la facture de financement de la Défense pour l’exercice 2021 s’élève à 694,6 milliards USD (545,5 milliards £) de nouvelles dépenses discrétionnaires.

«Il est incroyablement irresponsable pour l’armée et la marine de recruter des jeunes et des enfants impressionnables via des plateformes de diffusion en direct. La guerre n’est pas un jeu, et la décision du Marine Corps de ne pas s’engager dans cet outil de recrutement devrait être un signal clair aux autres branches de l’armée pour qu’elles cessent complètement cette pratique », a déclaré Ocasio-Cortez à VICE.

Ocasio-Cortez est plus familier avec les jeux et les jeux que la plupart des membres du Congrès. À l’âge de 30 ans, elle est l’une des plus jeunes membres de la Chambre des représentants et a obtenu le rang Silver III dans League of Legends au cours des derniers mois de mesures de quarantaine liées au COVID-19.

Dans le passé, elle a également rejoint les goûts du sénateur républicain Marco Rubio de Floride en signant une lettre exhortant Blizzard à «inverser le cours» de son interdiction de Hearthstone pro Blitzchung en raison de son soutien déclaré aux manifestations pro-démocratie à Hong Kong.

L’amendement d’Ocasio-Cortez a un long chemin à parcourir avant qu’il ne soit inclus dans le projet de loi de crédits de la Chambre, et même s’il survit à un examen minutieux dans plusieurs sous-comités de la Chambre, il devra encore faire l’objet de votes à la Chambre et au Sénat plus tard cette année. Pourtant, c’est un signal pour l’armée que ses activités en ligne ont attiré l’attention du pouvoir législatif. Twitch a également pris des mesures, ordonnant récemment à l’armée de supprimer les offres trompeuses de la chaîne Army Esports, comme l’ont rapporté nos amis de The Loadout.

nouveau: des sources me disent qu’en raison de la récente couverture médiatique de faux cadeaux et d’interdictions potentiellement inconstitutionnelles, l’équipe d’esports de l’armée américaine a suspendu ses activités sociales, la diffusion sur Twitch et les activations officielles avec Twitch, y compris la participation aux prochains événements Twitch Rivals – Rod Breslau (@Slasher) 22 juillet 2020

Le consultant en e-sport Rod Breslau rapporte aujourd’hui que l’armée américaine pourrait envisager de prendre du recul par rapport à sa présence dans le jeu. Ses sources l’informent que l’équipe d’esports de l’armée a «mis en pause l’activité sociale, la diffusion sur Twitch et les activations officielles avec Twitch, y compris la participation aux prochains événements Twitch Rivals».

