La réponse de Rahul Kohli de Bly Manor au casting fantastique de quatre fans de MCU est A +

Les Fantastic Four ont été adaptés pour le grand écran à quelques reprises auparavant, avec un succès variable. Un film inédit a été produit en 1994, mais n’a jamais été diffusé en salles. La version cinématographique la plus célèbre est arrivée en 2005, mettant en vedette Chris Evans avant Captain America dans le rôle de Human Torch. Ce projet est devenu une franchise de bonne foi après qu’une suite soit sortie en salles en 2007, avec une performance au box-office décevante qui a annulé les plans pour un spin-off de Threequel et Silver Surfer.