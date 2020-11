La réponse à la pandémie de coronavirus de Joe Biden ferait face à une résistance intense

Joe Biden a juré de maîtriser la pandémie, mais s’il remportait finalement la Maison Blanche – chaque fois que nous connaissons enfin un gagnant – il prendrait ses fonctions face aux mêmes vents contraires partisans qui ont sapé la réponse américaine depuis le début. prendra probablement ses fonctions au plus fort d’une crise aiguë, et les appels à plus de port de masque ou à des mesures de distanciation sociale plus strictes se heurteraient à une résistance partisane profondément enracinée dans une grande partie du pays. Les réponses politiques qu’une administration Biden pourrait poursuivre pour essayer de contrôler la pandémie, qui se propagera probablement énormément d’ici janvier.Un grand projet de loi de relance pourrait fournir plus d’argent pour les tests et aider les gens à rester chez eux, bien que les chances des démocrates de contrôler le Sénat diminuent. La distribution de vaccins augmenterait probablement sérieusement après le jour de l’inauguration. Un ou plusieurs vaccins efficaces est probablement l’outil le plus puissant qu’une administration Biden aurait. Ce qu’ils disent: en plus de ces solutions plus tangibles, les experts accordent une grande importance à la communication et à la messagerie publique. «Le véritable pouvoir du président dans une situation comme il s’agit de communiquer et d’être pris au sérieux et de faire écouter les gens », a déclaré Eric Toner, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security. « Il peut affecter ce que font les gouverneurs en affectant ce que pensent les gens. » Oui, mais: beaucoup d’Américains – et les gouverneurs républicains en particulier – ne veulent pas entendre ce message, surtout s’il inclut davantage de mesures de sécurité imposées par le gouvernement Les attitudes partisanes à l’égard de la distanciation sociale ont déjà été intégrées et un environnement médiatique polarisé n’a probablement fait qu’exacerber le problème.Les mêmes personnes et politiciens qui ont résisté aux mesures d’atténuation volontaires, même sous un président républicain, feront de tout effort de communication une montée en flèche pour Biden. «Comment Biden pourrait-il pénétrer à travers cela? La réponse est qu’il ne le pourra pas », a déclaré Jeffrey Shaman de Columbia. «Il va donc falloir, en plus, mettre en place des politiques.» «Je ne vois pas un président Biden déclarer un verrouillage national et le gouverneur du Dakota du Sud dire que c’est sûr», a déclaré Ashish Jha, doyen de la Brown University School of Public Health. L’autre côté: les experts espèrent qu’il y a de la place pour une stratégie de communication au travail, pour les gens simplement confus. «Ce dont ils ont besoin, ce sont des chats au coin du feu de type FDR. Cela en soi serait, à mon avis, très important – aider les gens à comprendre ce que nous essayons de faire ici. À l’heure actuelle, je ne pense pas qu’ils aient un sens », a déclaré Michael Osterholm, directeur du Center for Infectious Disease Research and Policy de l’Université du Minnesota.« Beaucoup de choses peuvent être inversées, car en réalité tout cela se résume à C’est ce que font les gens individuellement », a déclaré Toner. En bout de ligne:« Ce n’est pas si difficile. Le plus dur… est la question de la volonté politique et de la coopération », a déclaré Shaman. «Et comment vous me dites que dans une Amérique divisée est difficile à dire.» Et si Trump remporte un deuxième mandat, attendez-vous à plus de la même chose – mais avec l’aide d’un vaccin.

Paul & Joe Face & Eye Color Cs 121 Amusetoi bien Une palette pour le visage et les yeux en trois teintes. Avec ses trois nuances de poudre pour les joues et les yeux runies en un seul poudrier; la palette de couleurs pour le visage et les yeux de Paul & Joe est le complment idal de votre trousse de maquillage. Avec leur design original reprsentant un chat

Paul & Joe Pressed Face Powder 01 Translucent 6g Une poudre de maquillage absorbant le sbum et rduisant la brillance.Douce sur la peau; la poudre visage compacte s'y dpose sans effort pour crer un fini zro dfaut qui dissimule instantanment les imperfections et les impurets. Avec ses extraits d'abricot hydratants; son eau de fleur de rose et ses extraits de

Paul & Joe Pressed Face Powder 04 Natural Light Beige 6g Une poudre de maquillage absorbant le sbum et rduisant la brillance.Douce sur la peau; la poudre visage compacte s'y dpose sans effort pour crer un fini zro dfaut qui dissimule instantanment les imperfections et les impurets. Avec ses extraits d'abricot hydratants; son eau de fleur de rose et ses extraits de

Paul & Joe Autumn 2013 Loose Face Powder Box 23g Un poudrier pour la poudre libre visage Automne 2013 (vendue sparment).Le complment idal toute coiffeuse; le poudrier pour poudre libre visage Automne 2013 est parfait pour ranger votre poudre libre visage Paul & Joe. Avec son motif signature rose et blanc; le poudrier pour poudre libre visage Automne 2013

Paul & Joe Face & Eye Color Cs 122 Voyageuse Du Monde Une palette pour le visage et les yeux en trois teintes. Avec ses trois nuances de poudre pour les joues et les yeux runies en un seul poudrier; la palette de couleurs pour le visage et les yeux de Paul & Joe est le complment idal de votre trousse de maquillage. Avec leur design original reprsentant un chat

Paul & Joe Loose Face Powder 02 Fair 23g Une poudre de finition douce.Absorbant lexcs de sbum et illuminant le teint; la poudre libre visage est enrichie en chvrefeuille doux et en huile de jojoba qui rendent la peau blouissante et douce comme du satin. Disponible en deux teintes; cette poudre luxueuse sapplique sur le visage pour fixer le