La réouverture de Disneyland à Hong Kong aura bientôt lieu – / Film

Hong KongLes parcs à thème commencent à reprendre vie. La ville assiégée, qui a subi les sanctions de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et qui a été assaillie de protestations contre l’influence croissante du gouvernement chinois, espère redémarrer son économie locale avec Ocean Park et Hong Kong Disneyland réouverture, avec l’ancienne ouverture dès cette semaine.

Variety rapporte que les deux principaux parcs à thème de Hong Kong, Hong Kong Disneyland et Ocean Park, devraient rouvrir cette semaine alors que le gouvernement local espère relancer son économie en déclin. Les deux parcs appartenant au gouvernement ont été fermés depuis fin janvier pour freiner la propagation de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Les 130 jours de fermeture ont eu un impact financier sur les deux parcs. Ocean Park a récemment révélé qu’il était proche de la faillite et a demandé un renflouement du gouvernement. Pendant ce temps, Hong Kong Disneyland pourrait perdre 145 millions de dollars de revenus d’exploitation, selon une conférence téléphonique avec Disney en février. Ocean Park devrait ouvrir ses portes ce samedi 13 juin, et Hong Kong Disneyland suivra bientôt à une date non précisée.

L’économie de Hong Kong est dans une situation difficile ces derniers temps, avec la Chine et les États-Unis. la guerre commerciale commence à peser sur l’économie de la région et les protestations en cours contre l’influence de la Chine sur le gouvernement local. Mais les responsables de Hong Kong espèrent que la réouverture des parcs à thème relancera l’économie de la région, selon le South China Morning Post.

« Nous voulons redémarrer l’économie au second semestre de cette année grâce à de nouvelles initiatives dans le tourisme, le commerce extérieur et les services d’assurance commerciale », a déclaré le secrétaire au Commerce et au Développement économique, Edward Yau Tang-wah, selon le South China Morning Post (via Date limite). « Nous sommes convaincus que nous sortirons du marasme économique. »

Ocean Park, un océanarium populaire et un parc à thème, fait une tentative désespérée pour attirer des visiteurs en baissant ses frais d’entrée et en permettant l’entrée gratuite aux enfants de moins de 11 ans – tout cela en plus des restrictions sociales du parc. imposer au milieu de la pandémie en cours. Mais Hong Kong est l’une des rares régions qui a réussi à repousser la pandémie (principalement grâce aux efforts des citoyens) avec seulement quatre décès au total jusqu’à présent. La ville n’a même jamais eu à passer par un blocage majeur.

La réouverture de Hong Kong Disneyland et Ocean Park sera certainement des exemples à examiner tandis que les parcs à thème américains commencent à ouvrir leurs portes, bien que leurs circonstances soient radicalement différentes, car les États-Unis n’ont pas presque aplati la courbe autant qu’à Hong Kong a.

