La reine porte un masque facial en public pour la première fois alors qu’elle visite la tombe du guerrier inconnu

La reine a porté un masque facial en public pour la première fois, tout en visitant la tombe du guerrier inconnu pour commémorer le centenaire de son enterrement. Conformément à la réglementation gouvernementale sur les coronavirus, le chef de l’État portait la couverture lors de la visite du lieu de culte pour une brève cérémonie samedi, qui était son premier engagement public à Londres depuis mars. Un assistant royal a décrit le service comme «profondément personnel» pour le monarque, qui s’est marié à l’abbaye en novembre 1947, et en hommage au militaire symbolique, elle a laissé des fleurs, basées sur son bouquet de mariage, à son dernier lieu de repos. Des membres de la famille royale du prince de Galles au duc et à la duchesse de Cambridge sont apparus lors d’événements officiels portant des couvre-chefs au cours des derniers mois, et la reine a maintenant emboîté le pas.Reine Elizabeth II inspecte un bouquet de fleurs à déposer sur la tombe du guerrier inconnu par son écuyer, le lieutenant-colonel Nana Kofi Twumasi-Ankrah, lors d’une cérémonie à l’abbaye de Westminster, Londres. (Photo: Aaron Chown / PA) Le bref service était un événement intime, auquel ne participaient que le doyen et l’écuyer de la reine, le major Nana Kofi Twumasi-Ankrah.Après que la reine ait touché son bouquet – qui comprenait des orchidées et du myrte – l’écuyer l’a posé sur un coin de la tombe, près de la grande porte ouest de l’abbaye, et après une prière du doyen, le monarque baissa la tête.Le masque de la reine était noir et bordé de blanc, bien que d’autres détails n’aient pas été publiés par le palais de Buckingham. On pense que la couverture a été faite par Angela Kelly, la conseillère personnelle et conservatrice de la reine, qui conçoit nombre de ses tenues.Après le service de mercredi, le Dr David Hoyle, le doyen de Westminster, a déclaré: «C’était merveilleux de voir Sa Majesté dans une si bonne humeur et une bonne santé. «Nous avons parlé du centenaire et de la vie de l’abbaye. C’est le lieu où elle s’est mariée et elle est consciente de ces associations: «C’est un moment où l’Abbaye fait son travail de lieu de culte national. L’histoire du guerrier inconnu nous touche tous. Il est très difficile pour toutes les églises de fermer leurs portes, cela va à l’encontre de tout ce que nous sommes ordonnés de faire, c’est-à-dire de rassembler les gens. «Comme tant de communautés, nous sommes divisés et c’est difficile. C’est très spécial pour Sa Majesté de faire cela, étant donné les restrictions actuelles. Je sais, parce que les gens me disent, que ces moments où Sa Majesté est à l’abbaye nous donnent un sentiment de motivation et d’encouragement renouvelés. Cela nous fait nous sentir très privilégiés. »Donner l’exemple Le Queen’s Equerry, le lieutenant-colonel Nana Kofi Twumasi-Ankrah, dépose un bouquet de fleurs sur la tombe du guerrier inconnu au nom de la reine Elizabeth II (au centre) lors d’une cérémonie à l’abbaye de Westminster à Londres (Photo: Aaron Chown / PA) La reine avait déjà été critiquée pour ne pas se couvrir le visage lorsqu’elle a visité en octobre le Laboratoire de science et de technologie de la défense à Porton Down avec le duc de Cambridge.À l’époque, Graham Smith, directeur général de Republic , qui fait campagne pour un chef d’État élu, a déclaré que la reine aurait dû «donner l’exemple», tandis que le commentateur royal Joe Little, rédacteur en chef du magazine Majesty, a déclaré qu’un avis médical aurait été demandé lors de la planification de la visite. par la loi dans certains environnements intérieurs tels que les transports en commun, dans les magasins et les lieux de culte.Des plans réduits Des commémorations avaient été prévues pour marquer le 100e anniversaire de l’inhumation de th Le guerrier inconnu – qui représente les morts de la Première Guerre mondiale dont le lieu de la mort n’est pas connu ou dont les restes ne sont pas identifiés – et le dévoilement du cénotaphe, tous deux organisés le 11 novembre 1920.Mais la reine a demandé le service après que la pandémie de coronavirus ait forcé une grande partie de les plans, qui auraient impliqué la famille royale, d’être réduits, et le monarque de 94 ans, qui a passé le premier bouclier de verrouillage au château de Windsor, a été conseillé de ne pas assister à un service de l’abbaye marquant le centenaire du guerrier la semaine prochaine. Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles se joindront à la congrégation pour commémorer le 100e anniversaire de l’inhumation le 11 novembre, jour de l’armistice.

