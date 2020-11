La reine et le prince Philip sont-ils liés? Le couple royal est cousin au troisième degré

La reine Elizabeth II et le duc d’Édimbourg ont été photographiés cette semaine en souriant ensemble alors qu’ils recevaient une carte de leurs arrière-petits-enfants pour célébrer leur 73e anniversaire de mariage. Le monarque, 94 ans, était une princesse de 21 ans lorsqu’elle a épousé le lieutenant Philip Mountbatten à l’abbaye de Westminster le 20 novembre 1947.Leur relation durable a duré le plus longtemps de tous les souverains britanniques et Philip a été à la Aux côtés de Queen tout au long des décennies dans son rôle de chef de l’État, pendant cette période, ils ont sans aucun doute partagé de nombreux souvenirs heureux ensemble – mais ils ont plus en commun que vous ne le pensez. Le palais de Buckingham a publié une photo de la reine Elizabeth II et du prince Philip marquant leur 73e anniversaire (Photo: Chris Jackson / Getty Images) La reine et le prince Philip sont-ils liés? Avec la quatrième série de The Crown publiée et faisant parler la nation, vous ne pouvez pas être blâmé de vous demander s’il s’agit d’un autre conte royal tout droit sorti de la fiction. Mais en fait, oui, il est vrai que la reine Elizabeth II et le prince Philip sont liés – en tant que cousins ​​au troisième degré, ils partagent la même lignée et sont tous deux directement liés à la reine Victoria.Le monarque actuel est un descendant direct de la reine Victoria sur celui de son père. côté, tandis que Philip est lié à la reine Victoria du côté de sa mère. Ils sont également cousins ​​au deuxième degré une fois enlevés par descendance de Christian IX du Danemark et de Louise de Hesse-Cassel. Comment la reine Elizabeth est-elle liée à la reine Victoria? Victoria est l’arrière-arrière-grand-mère paternelle d’Elizabeth. Voici comment: en février 1837, Victoria fut couronnée reine et épousa le prince Albert de Saxe-Cobourg-Gotha en 1840. Ensemble, ils eurent neuf enfants, quatre fils et cinq filles Son fils aîné, Édouard VII, monta sur le trône en 1901 après la mort de Victoria. Son deuxième fils aîné, George V, qui est le grand-père de la reine Elizabeth, lui succéda jusqu’à sa mort Son fils George VI – le père d’Elizabeth – régna à partir de 1936 Après la mort de son père, Elizabeth II devint reine le 6 février 1952. s’isolent ensemble au château de Windsor (Photo: Steve Parsons / PA Wire) Quel est le lien entre le prince Philip et la reine Victoria? La reine Elizabeth est la troisième cousine du prince Philip en raison de ses liens avec Victoria par l’intermédiaire de sa mère. Voici comment: la deuxième fille de la reine Victoria s’appelait princesse Alice et son premier enfant s’appelait Victoria La jeune Victoria épousa le prince Louis de Battenberg et leur premier enfant est né au château de Windsor en présence de la reine Victoria Cet enfant était la princesse Alice de Battenberg – la mère du prince Philip. Comment la reine Elizabeth et Philip marqueront-ils leur anniversaire? La reine et le duc, qui a pris sa retraite de ses fonctions publiques, passent le verrouillage en Angleterre à s’isoler au château de Windsor, et les célébrations d’anniversaire devraient être discrètes.Il n’y a pas de cadeau traditionnel, bijou ou couleur associée au 73e anniversaire de mariage au Royaume-Uni.Dans une photographie publiée par le palais du couple dans Oak Room du château de Windsor en admirant un message du jeune Prince George – troisième sur le trône. En savoir plus Où est tourné la saison 4 de The Crown? Lieux de tournage de Buckingham Palace et Balmoral dans l’émission Netflix Lors de leur anniversaire de mariage en or en 1997, la reine a rendu un hommage émouvant à son mari, en disant: «Il a tout simplement été ma force et est resté toutes ces années.» Philip a utilisé le occasion de louer la reine pour son abondance de tolérance. « Je pense que la principale leçon que nous avons apprise est que la tolérance est le seul ingrédient essentiel de tout mariage heureux », a-t-il déclaré.

