La Reine du sud : James est-il de retour dans la saison 4 ?

La saison 4 de « La Reine du Sud » est disponible depuis quelques jours sur Netflix. Les fans de la série seront ravis du come-back surprise d’un personnage emblématique dans ce quatrième volet.

Avec ce retour sur la plateforme de streaming Netflix, le public pourra à nouveau retrouver Teresa Mendoza, interprétée par Alice Braga, partagée entre ses principes et son désir de diriger un cartel de la drogue. Aujourd’hui, la question qui se pose est sans nulle doute de savoir si James Valdez, joué par Peter Gadiot, fera son come-back dans ce quatrième volet. Souvenons-nous de cette étincelle romantique qui a semblé naître entre Teresa et ce personnage emblématique, à la fin de la saison 3. Une ambiance romantique qui n’a pourtant pas fait long feu, puisque l’héroïne de l’histoire l’a accusé d’être une taupe, bien que James ait toujours montré de la bienveillance envers elle. Il a été blessé dans son estime et a donc préféré partir, même si au fond c’était aussi le meilleur moyen de la protéger.

