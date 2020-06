lA REINE DES NEIGE 2,comment regarder en ligne

– – –

Lâchez-le et regardez la frénésie Into the Unknown: Making Frozen 2 sur Internet sur Disney Plus ce week-end pour obtenir un aperçu des coulisses du film d’animation le plus en vue de tous les temps.

Into the Unknown: Making Frozen 2 est une série de documentaires décrivant la manière dont la suite de The Frozen a été créée, des storyboards à l’écriture et à l’enregistrement de morceaux en passant par l’animation de scènes importantes. Il reste environ 11 mois avant la première de la sortie en salles du film. Stressant!

Frozen 2 suit Elsa, Anna et ses amis dans un voyage à travers le royaume d’Arendelle pour découvrir la source des pouvoirs magiques d’Elsa.

Into the Unknown: Making Frozen 2 est un regard passionnant et approfondi sur la procédure Disney concernant les séquences musicales. Les 3 premiers épisodes se concentrent de manière significative sur la grande série musicale du troisième acte « Show Yourself » et comment cela n’a pas fonctionné au départ.

La série révèle comment Disney s’appuie sur l’espoir du cerveau des cinéastes de fournir des commentaires. Les réalisateurs et réalisateurs de films comme The Little Mermaid, Moana, Zootopia, ainsi que Wreck-It Ralph regardent des coupes brutes du film et critiquent ce qui pourrait être amélioré et ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas.

De plus, il y a des moments entièrement psychologiques entre les membres de la voix, comme lorsque Kristen Bell parle de la façon dont la chanson «The Next Right Thing» l’a aidée à gérer sa dépression et son anxiété.

Disney Plus est devenu le lieu de création de documentaires fascinants. Ce printemps, le service de streaming a publié Disney Gallery: The Mandalorian, qui exigeait des fans dans les coulisses de la série d’action en direct Star Wars (comme la façon dont Baby Yoda a vu le jour).

Voici tout ce que vous devez savoir pour regarder dans l’inconnu: créer Frozen 2 en ligne.

The Way to watch Into the Unknown: Making Frozen 2 aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni Dans l’inconnu: Création de Frozen Friday 2 sera publié le 26 juin sur Disney Plus. Bien sûr, vous pouvez également regarder Frozen 2 sur Disney Plus.

Disney Plus propose un ensemble autonome à 6,99 $ extrêmement abordable – qui vous offre tout le coffre-fort Disney de classiques comme Frozen, The Little Mermaid and Beauty and the Beast en plus de nouveaux succès tels que The Mandalorian et Disney Family Singalong. Il existe également un forfait de 12,99 $ comprenant Hulu et ESPN Plus, qui pourrait être utilisé comme alternative à la télévision par câble.

Dans l’inconnu: Making Frozen 2 bande-annonce

Obtenez un aperçu des docuseries et de la façon dont l’équipe Frozen s’est réunie pour créer le film d’animation le plus rentable de tous les temps.

