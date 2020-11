La région chinoise reconsidère l’interdiction de promener son chien après une réaction violente sur les réseaux sociaux

Une région de Chine qui a introduit une politique interdisant aux propriétaires de chiens de promener leur animal de compagnie en public a été contrainte de reconsidérer à la suite d’une réaction violente des médias sociaux.Les responsables du comté de Weixin, dans la province chinoise du Yunnan, ont publié vendredi dernier une directive qui interdirait la promenade de chien dans les zones urbaines. à la fin de cette semaine, après un certain nombre d’incidents au cours desquels il a été affirmé que des personnes avaient été mordues par des chiens.Le but de la directive était de promouvoir des «actions civilisées de garde de chiens» et a déclaré que toute personne trouvée promenant un chien recevrait un avertissement pour la première infraction.Pour une deuxième infraction, il y aurait une amende de 50 à 200 yuans et si une personne promenait un chien pour la troisième fois, le chien serait abattu. Les propriétaires d’animaux ont été informés qu’ils ne seraient plus en mesure de promener leur chien dans les zones urbaines (Photo: Valerie Macon / AFP / Getty) Mais l’annonce a suscité un tollé en ligne. Un commentateur a écrit: ople, devrions-nous interdire la conduite sur l’autoroute et verrouiller nos voitures dans le garage? «Le gouvernement local devrait consacrer plus de temps à établir des lois et règlements sur la protection des animaux et à renforcer les lois et règlements sur les animaux civilisés.» Un autre a décrit la directive comme «des politiques non civilisées pour promouvoir l’élevage de chiens« civilisés ».» L’interdiction devait entrer en vigueur. Ce vendredi, mais des responsables du comté de Weixin devraient maintenant examiner la question plus avant avant qu’elle n’entre en vigueur.Téloll en ligneWeixin n’est pas la première région de Chine à essayer d’introduire une interdiction des promeneurs de chiens.En 2018, j’ai rapporté sur une répression contre les chiens dans la ville de Wenshan qui a empêché les propriétaires d’animaux de promener leurs chiens entre 7 heures du matin et 22 heures. Les responsables ont déclaré que les fils ne pouvaient pas dépasser 1 mètre et que seuls les adultes pouvaient promener des chiens. « Nous recevrions jusqu’à trois plaintes chaque jour concernant les chiens qui causent des nuisances et des perturbations aux résidents », a déclaré l’agence de police de la ville.

