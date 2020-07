La refonte prochaine de Gmail pourrait se concentrer sur le chat professionnel

Gmail semble obtenir une refonte axée sur le travail.

L’application de messagerie de Google comprendrait un accès rapide au chat, à la réunion et aux salles.

Ce pourrait être officiel dès la semaine prochaine.

Gmail pourrait bientôt devenir une plaque tournante pour toutes vos conversations professionnelles – du moins, si Google a son chemin.

Tahin Rahman, ingénieur logiciel, a déclaré avoir découvert (via 9to5Google) diapositives à venir de l’événement Cloud Next de Google qui révèlent une refonte significative et axée sur le travail de Gmail sur mobile et sur le Web.

Alors que Chat et Meet ont déjà eu une certaine intégration, comme un déploiement pour Meet pour certains utilisateurs iOS, la nouvelle interface tisserait Chat, Meet et Rooms directement dans l’interface. Vous verriez des onglets pour chaque service en bas de l’écran sur Android et iOS, tandis que la version Web afficherait les détails pertinents de chacun dans la colonne latérale.

Le nouveau Gmail serait également plus intelligent pour les conversations. Cela vous donnerait un coup de coude dans les chats que vous avez négligés depuis un certain temps et ferait surface dans vos pièces les plus importantes. Sur le Web, vous pouvez modifier des documents parallèlement à des chats et participer à des visioconférences image par image qui vous permettent de voir plus de ce dont vous discutez. Les onglets peuvent vous aider à voir les fichiers et les tâches partagés.

Les diapositives font également référence aux plans déjà annoncés de mise à niveau de Meet lui-même, y compris les contrôles de présence, la levée de la main, des arrière-plans personnalisés et des sessions de questions-réponses.

Google devrait annoncer la refonte de Gmail la semaine prochaine lors des sessions de productivité sur Cloud Next, bien qu’il ne soit pas certain que les nouvelles fonctionnalités soient largement disponibles.

Ce ne serait pas une décision complètement surprenante pour Google. Il est en concurrence non seulement avec des applications de messagerie multi-talents comme Microsoft Outlook, mais avec une multitude d’outils et de services de travail modernes comme Slack et Microsoft Teams. Une application tout-en-un pourrait inciter les entreprises à se rallier aux produits Google au lieu de partager leur attention entre plusieurs applications.

Cela reflète également la réalité changeante du lieu de travail. La pandémie de COVID-19 a contraint de nombreuses entreprises à exiger du travail à domicile, certaines passant au travail à distance permanent. Une application Gmail plus puissante pourrait être mieux adaptée au personnel qui pourrait ne jamais se rencontrer en personne.

