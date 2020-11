La refonte de l’application Google Pay se concentre sur vos contacts et vos magasins préférés

Google a réorganisé son application Pay pour se concentrer sur les personnes et les magasins avec lesquels vous traitez le plus souvent.

Cela peut également vous aider à économiser de l’argent grâce à des offres et des outils de dépense.

La société a également taquiné les comptes bancaires Plex à venir en 2021.

L’application Google Pay fait peau neuve pour refléter vos habitudes d’achat réelles. Google a dévoilé une refonte pour Android et iOS qui se concentre sur les personnes et les magasins avec lesquels vous traitez le plus souvent, en plus de vous faire économiser de l’argent. Google a également proposé un autre teaser pour ses comptes bancaires numériques attendus depuis longtemps.

L’interface remaniée de l’application Google Pay supprime les listes de transactions et les jeux de cartes habituels au profit de «conversations» avec les gens et les magasins. Si vous avez besoin de rembourser un ami ou si vous souhaitez commander dans un restaurant préféré, les deux devraient être disponibles directement depuis l’écran d’accueil. L’application vous avertira même si vous pourriez payer un étranger. Cependant, vous n’avez pas besoin d’utiliser l’historique de vos transactions pour personnaliser l’expérience – cette option est désactivée par défaut et vous pouvez l’essayer pendant trois mois plutôt que de prendre un engagement plus ferme.

La rémunération est également meilleure pour filtrer vos dépenses. Il peut organiser automatiquement les transactions et il est suffisamment intelligent pour trouver des échanges en fonction de critères spécifiques tels que «le mois dernier» ou «restaurants mexicains».

Google affirme également que l’application Pay remaniée vous aidera à économiser de l’argent. Vous verrez des offres de magasins comme Etsy et Target. Si vous associez votre compte bancaire ou vos cartes de paiement, Google vous fournira des résumés de dépenses et des tendances pour vous aider à gérer votre budget.

Le géant de l’internet est également prêt à partager quelques détails supplémentaires sur ses comptes bancaires de marque Google. Désormais appelés Plex, les comptes de chèques et d’épargne mobiles (illustrés ci-dessus) seront proposés par l’intermédiaire de 11 banques et coopératives de crédit américaines sans frais mensuels, frais de découvert ou soldes minimum. Ils vous aideront à économiser « plus facilement » pour atteindre vos objectifs de vie, a déclaré Google.

Les comptes Plex ne seront disponibles qu’en 2021, mais la nouvelle application Google Pay proposera une liste d’attente si vous êtes prêt à obtenir un service via Citi ou SFCU.

Comme l’Apple Card, la refonte de Google Pay et les comptes bancaires Plex ne sont pas tant axés sur la conquête de la finance que sur le renforcement de l’écosystème. En théorie, vous êtes plus susceptible de vous en tenir à Google pour divers services si vos finances tournent autour de son application. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose – c’est juste quelque chose à retenir avant de vous lancer.