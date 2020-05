La refonte de Hulu arrive bientôt, HBO Max ajoute de nouveaux accords de distribution / film

Hulu existe depuis relativement longtemps maintenant, mais l’interface la plus récente pour le service de streaming est l’une des pires de l’industrie, juste après Amazon Prime. Heureusement, cela commence à changer aujourd’hui alors que Hulu déploie sa plus grande refonte depuis des années. Les listes de films et d’émissions de télévision peuvent être parcourues horizontalement plutôt que verticalement, les catégories permettront une navigation plus facile et l’accès aux abonnements tiers sera plus facile à naviguer.

Alors que Hulu met à jour son service de streaming, son dernier concurrent étend sa portée. HBO Max a annoncé que de nouveaux accords ont été conclus avec divers opérateurs de câblodistribution et à large bande, des consoles de jeu et des téléviseurs connectés pour rendre le nouveau service de streaming disponible lors de son lancement 27 mai.

Obtenez les détails sur la refonte de Hulu et la dernière extension de la distribution HBO Max ci-dessous.

La refonte de Hulu commence son déploiement

Hulu a annoncé la refonte massive, qui répond enfin à de nombreuses plaintes des utilisateurs au fil des ans sur la lourdeur de l’interface et la difficulté de trouver exactement ce que vous voulez regarder. Jason Wong, Le directeur de la gestion de projet de Hulu a répondu à la critique sans admettre nécessairement que leur interface était mauvaise:

«Lorsque nous avons lancé l’expérience actuelle il y a environ trois ans, ce fut un changement assez radical. Je pense qu’une norme a émergé au fur et à mesure que les gens ont adopté le streaming – c’est évident, et pas seulement au sein de la famille Disney. Nous savons que la majorité des utilisateurs ont entre trois et cinq services différents, et je pense que tous utilisent cette orientation sur les appareils des salons. »

Il n’est pas surprenant que la nouvelle interface partage certaines similitudes avec Disney +, car la maison de la souris détient désormais une participation majoritaire dans la société. Cependant, cette refonte était apparemment en préparation depuis un an et demi, bien avant l’accord Fox / Disney qui a conduit Disney à prendre le contrôle de Hulu.

Obtenez un aperçu de la refonte dans la vidéo rapide ci-dessous.

?

Comme vous pouvez le voir, la refonte attire désormais l’attention sur certains des titres originaux de Hulu afin d’attirer davantage l’attention sur les émissions qu’ils produisent et se distribuent. Ce n’est pas différent de ce que font Netflix et Disney + sur leurs pages principales.

Sinon, la disposition des titres est beaucoup plus facile à naviguer et varie dans sa présentation. En plus des rangées de titres que vous pouvez faire défiler, il existe de plus grandes tuiles qui appellent divers films et émissions de télévision qui peuvent vous intéresser. Il y aura également les catégories Films pour vous et TV pour vous avec des suggestions basées sur ce que vous avez regardé et aimé. Cependant, si vous faites défiler des rangées de collections, vous trouverez également des titres plus personnalisés en fonction de vos intérêts.

Toutes ces modifications font partie d’un effort pour faciliter la recherche de titres à regarder sur Hulu, qu’il s’agisse d’anciens favoris ou de nouveaux titres sur lesquels ils tentent. Jim Denney, vice-président de Hulu et chef de la gestion des produits, a déclaré:

« Une des choses [we wanted to improve on] est autour de la densité – donnant aux gens une vue suffisante sur le catalogue de Hulu. Nous avons l’un des plus grands catalogues de tous les services disponibles. Quand on regarde notre courant [user interface], il existe plusieurs façons de réaliser la même chose. Nous voulons combler certaines de ces lacunes afin qu’il devienne plus évident quel chemin suivre afin que les utilisateurs ne se perdent pas. «

La refonte de Hulu sera d’abord disponible sur Apple TV et Roku à partir d’aujourd’hui, et sera déployée sur d’autres plateformes en juillet.

HBO Max conclut de nouveaux accords de distribution

Les guerres de streaming sont sur le point d’avoir un autre adversaire alors que HBO Max s’apprête à être lancé le 27 mai. Avec seulement une semaine avant le début du service, ils ont annoncé un tas de nouveaux partenaires de distribution qui rendront l’accès à HBO Max disponible au lancement, sans oublier de fournir le service en tant que mise à niveau de leurs abonnements HBO actuels.

Les nouveaux accords de distribution de WarnerMedia comprennent Altice USA, Cox Communications, Coopérative nationale de télévision par câble (NCTC), et Verizon, qui rendra HBO Max disponible à l’achat via leurs services, donnant aux abonnés actuels de HBO un accès immédiat au nouveau service de streaming. En outre, Microsoft et Sony Interactive Entertainment ont convenu de rendre l’application HBO Max disponible via le Xbox One et Playstation 4 consoles de jeux.

Les sociétés ont été ajoutées à la liste croissante des accords de distribution de HBO Max, qui incluent déjà AT&T, Apple, Charter, Google, Hulu et YouTube TV pour offrir HBO Max à leurs clients au lancement. Pour l’instant, Comcast / Xfinity n’a toujours pas conclu d’accord, ce qui peut ou non avoir quelque chose à voir avec le fait qu’ils possèdent NBCUniversal, qui vient de lancer leur propre service de streaming, Peacock, via les abonnements au câble Xfinity et va se développer aux utilisateurs partout en juillet.

Pour tous les détails sur les nouveaux accords de distribution de HBO Max, voici les informations du communiqué de presse officiel:

Altice USA a signé pour distribuer HBO Max, donnant à tous ses abonnés existants Optimum et Suddenlink HBO et HBO NOW un accès immédiat à HBO Max et à son offre de programmation étendue au lancement. HBO Max sera disponible pour ces clients en plus de leurs services HBO linéaires et à la demande existants et sans frais supplémentaires. Les clients pourront accéder à HBO Max en téléchargeant l’application ou en y accédant sur le bureau et en se connectant à l’aide de leurs identifiants Altice One, Optimum ou Suddenlink. Les nouveaux et nouveaux clients d’Altice pourront acheter HBO Max directement auprès de la société dans le cadre d’un forfait de télévision par câble, en tant que complément à un forfait vidéo ou en tant que service de streaming autonome disponible pour les clients Internet uniquement. Verizon a signé pour distribuer HBO Max aux clients via ses services Fios TV et Fios Internet. Tous les clients Fios existants de Verizon qui s’abonnent à HBO ou HBO NOW auront un accès immédiat à HBO Max au lancement et sans frais supplémentaires. HBO Max sera disponible pour ces clients en plus de leurs services HBO linéaires ou de streaming existants. Ces clients peuvent utiliser leurs identifiants de connexion Fios pour accéder à HBO Max sur les appareils pris en charge via l’application ou via le bureau. Les nouveaux clients Fios TV et Fios Internet de Verizon pourront acheter HBO Max directement auprès de la société, en tant que complément aux services vidéo ou en tant que service de streaming autonome disponible pour les clients Internet uniquement. Cox Communications, le plus grand fournisseur de télécommunications privé aux États-Unis, donnera à tous les abonnés HBO existants de Cox Contour un accès immédiat à HBO Max au lancement et sans frais supplémentaires, en plus de leurs services HBO linéaires et à la demande existants. Les clients pourront se connecter à l’application HBO Max sur les appareils pris en charge ou y accéder sur le bureau et se connecter en utilisant les informations d’identification de leur compte Cox. Tous les clients restants et nouveaux pourront acheter HBO Max directement auprès de Cox. HBO Max sera mis à la disposition des opérateurs indépendants du câble et du haut débit – tels que WOW !, Atlantic Broadband, RCN, Grande Communications & Wave et MCTV, entre autres – grâce à un nouvel accord avec NCTC, au nom de ses 750 entreprises membres aux États-Unis et sur ses territoires. Les clients HBO existants des sociétés membres du NCTC participantes auront accès à HBO Max au lancement sans frais supplémentaires et les nouveaux clients pourront acheter HBO Max directement via leur fournisseur de câble ou de large bande. L’offre sera ensuite déployée plus largement dans les mois à venir, avec des sociétés membres supplémentaires ayant la possibilité de proposer l’offre à leurs clients. Pour une liste complète des sociétés membres du NCTC, visitez nctconline.org. HBO Max sera disponible sur Playstation 4 systèmes au lancement. Les utilisateurs de PlayStation aux États-Unis qui s’abonnent à HBO Max pourront télécharger l’application HBO Max via le PlayStation Store et accéder à sa liste de programmation complète directement via leurs consoles pour une expérience de visionnement transparente à partir du 27 mai. Utilisateurs de MicrosoftEst populaire Xbox Une Aux États-Unis, les consoles de jeux abonnées à HBO Max pourront également accéder à la plateforme au lancement. L’application HBO Max sera disponible sur les consoles Xbox One actuelles et via le Microsoft Store dès le premier jour. Enfin, HBO Max sera désormais disponible via certains Samsung Téléviseurs, renforçant ainsi la distribution de la plateforme aux États-Unis pour inclure un fabricant de téléviseurs au lancement. Les propriétaires de téléviseurs intelligents Samsung – modèles de 2016 à 2020 – pourront télécharger et acheter HBO Max directement, offrant une autre option de visualisation transparente pour les clients qui souhaitent accéder à cette expérience de contenu de premier ordre.

Articles sympas du Web: