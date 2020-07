La refonte de Gmail apporte des changements parfaits pour l’époque

De gros changements arrivent dans l’application Gmail pour les utilisateurs d’Android. Un pronostiqueur a trouvé plusieurs diapositives sur Twitter (via 9to5Google) révélant qu’une refonte sera lancée la semaine prochaine qui comprendra l’intégration vidéo pour l’application. Après la refonte, Google fera la promotion de Gmail comme « votre nouveau domicile pour le travail ». Certaines des modifications incluent l’intégration de Meet pour Gmail (auquel certains utilisateurs iOS peuvent déjà accéder). Les onglets placés en bas de l’application incluront un pour «Chat» et un autre pour «Salons», ainsi que des onglets pour «Mail» et «Rencontre».

Gmail est votre nouveau lieu de travail selon Google

Les utilisateurs pourront également partager des conversations, des fichiers et des tâches avec les membres d’une équipe. Et grâce à la modification d’image dans l’image et côte à côte des documents dans « Chat », les utilisateurs pourront voir avec qui ils travaillent. Gmail « élèvera » également les pièces importantes et vous poussera quand vous n’aurez pas répondu en temps voulu à un « chat ». Google a également fait quelques suggestions sur la façon d’organiser une réunion productive, notamment en demandant aux participants de lever la main chaque fois qu’ils ont quelque chose à dire. Google recommande également d’organiser une session de questions / réponses après une réunion et de prendre part. Des salles de sous-commission sont suggérées afin que les plus grands groupes puissent se diviser en petits groupes pour des « discussions parallèles ».

Les utilisateurs de Gmail peuvent travailler ensemble sur des projets à partir d’emplacements distants

Le mois dernier Google a ajouté Chat à Gmail pour les clients G Suite. Cela donne aux clients G Suite payants la possibilité d’accéder aux salles et aux messages en plein écran pendant qu’il remplace les Hangouts. Google recommande également l’utilisation d’un tableau blanc numérique qui intègre Jam et Meet.

Voir aussi Bruce Lee 30 pour 30 documentaire Be Water Trailer fait ses débuts Google suggère un moyen de devenir plus productif

Les États-Unis ayant toujours de graves problèmes avec le coronavirus, cela pourrait être la façon dont les Américains mènent leurs activités pendant un certain temps.