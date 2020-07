La recherche révèle un caractère étonnant des condors andins !!! Peut voler pendant des heures sans battre des ailes !!!

De nouvelles recherches révèlent comment les oiseaux planeurs les plus lourds du monde peuvent rester des heures et chevaucher le courant d’air sans battre des ailes. Les oiseaux les plus lourds qui planent au monde sont les Condors des Andes qui pèsent environ 16 kilos (ou 35 livres). Selon la recherche, le ciel est la limite lorsqu’il s’agit de garder ces corps lourds en altitude.

La recherche sur les condors andins

Les condors d’Amérique du Sud, également connus sous le nom de Vultur gryphus, ont du mal à décoller. Mais, les chercheurs ont découvert qu’une fois dans l’air, ils battaient à peine les ailes. Au lieu de cela, principalement sur les courants ascendants thermiques et les vents, ils glissent, planant jusqu’à 99% de leur temps de vol. Les chercheurs en attachant des dispositifs de bio-journalisation, ou des journaux quotidiens, à huit condors juvéniles, ont gagné un temps de vol répertorié de plus de 230 heures. Fait intéressant, ils ont utilisé seulement un pour cent du temps battant et que la plupart d’entre eux pour décoller.

L’auteur a écrit qu’il n’y avait pas d’oiseaux adultes dans lesquels le faible investissement extraordinaire dans le vol battant a été observé et il en est de même pour tous les individus. Un jeune condor a parcouru plus de 170 km (100 miles) en utilisant uniquement les courants d’air sans battre une fois ses ailes.

Plus de déclarations concernant la recherche

David Lentink, qui n’est pas lié à la recherche et est un expert en vol d’oiseaux de l’Université de Stanford, a déclaré: «La constatation que [Andean condors] fondamentalement, ils ne battent presque jamais leurs ailes et s’envoler est époustouflant. » Emily Shepard de l’Université de Swansea, un biologiste, a déclaré que si les conditions étaient réunies, les pilotes de planeurs humains pouvaient voler toute la journée. Il n’est donc pas surprenant dans un certain sens en ce qui concerne les performances du Condor. Cependant, les pilotes de planeurs décident de voler après avoir regardé la météo.

Les condors sont également sélectifs quant à leur atterrissage car il leur faut de la finesse pour atterrir et beaucoup d’énergie pour décoller.