La rébellion majeure des conservateurs sur les restrictions de Covid affecte les chances de futurs verrouillages à mesure que les niveaux passent

L’autorité de Boris Johnson sur son parti a subi un coup blessant alors que plus de 50 de ses députés l’ont défié de s’opposer à son projet d’imposer des restrictions sévères aux coronavirus à l’Angleterre à partir de mercredi.Il a même soutenu les lobbies de la division des Communes suppliant ses détracteurs de se mettre en ligne, mais 55 Les conservateurs ont ignoré ses appels et ont monté la plus grande rébellion contre son leadership depuis qu’il est devenu Premier ministre. dans quinze jours et promettant que le système controversé de niveaux ne se poursuivrait que le 2 février si les députés votaient pour lui. Il a également annoncé qu’environ 30 000 «pubs humides» – qui ne servent pas de nourriture – recevront une subvention de 1 000 £ en reconnaissance de «à quel point ils ont été frappés au cours de ce qui est leur mois généralement le plus chargé. »Débat sur Fiery Commons Les acheteurs passent devant les étals du marché de Noël (Photo: Ben Birchall / PA Wire) Un million de députés d’arrière-ban ont condamné le projet de placer 99% de l’Angleterre dans les deux premiers niveaux de restrictions dans un débat enflammé aux Communes. Ils ont protesté contre le fait que le système ne tenait pas compte des variations locales des taux de Covid et ont accru la pression sur les entreprises qui luttent pour survivre à la pandémie. Lire la suite « Une blague »: les pubs réagissent aux « insultes » de Boris Johnson à 1000 £ pour compenser les pertes du système à plusieurs niveaux Le système à niveaux entrera en vigueur mercredi après que les mesures aient été soutenues par 291 voix contre 78, une majorité gouvernementale de 213. Les 55 rebelles conservateurs ont été rejoints par environ 17 qui se sont abstenus.Le résultat n’a jamais été mis en doute après que Sir Keir Starmer a ordonné aux députés travaillistes de s’abstenir, mais l’ampleur de la révolte a rappelé au Premier ministre l’opposition interne croissante à sa gestion. L’hostilité à laquelle il est confronté s’intensifie alors que 34 conservateurs se sont opposés le mois dernier aux projets de M. Johnson d’imposer le verrouillage à partir du 5 novembre Fermetures de verrouillage Damian Green est contre certaines des mesures (Photo: Hannah Mckay / Reuters) Damian Green, l’ancien Le premier secrétaire d’État et un député du Kent ont dénoncé la décision de placer l’ensemble de son comté dans le troisième niveau de restrictions le plus strict, y compris la fermeture de restaurants et de pubs. Il a déclaré: «J’ai eu le plus de colère. y e-mails plus d’un week-end depuis le voyage de Dominic Cummings à Barnard Castle. »L’ancienne ministre de la Santé, Jackie Doyle-Price, a dénoncé« les jugements les plus arbitraires »sur l’attribution des niveaux.« Ces décisions sont prises en fait sur le dos de un paquet de fag mais détruisent des pans entiers de l’industrie hôtelière. En tant que conservatrice, je suis consternée que nous soyons si cavaliers en matière d’emplois et de création de richesse », a-t-elle déclaré. En savoir plus ‘Passeports de vaccins’: l’indécision du gouvernement s’avère un terrain fertile pour la désinformation sur la vaccination Covid En ouvrant le débat, M. Johnson a exhorté les députés: «Tout ce que nous devons faire est de garder notre sang-froid… jusqu’à ce que ces vaccins soient déployés et effectivement dans nos bras. Il a tendu une branche d’olivier à des députés de régions telles que le Kent, le Warwickshire, le North Somerset, le Derbyshire, le Lancashire et le Grand Manchester, qui ont protesté contre le fait que leurs électeurs étaient pénalisés pour des épidémies de virus à plusieurs kilomètres de là. il a déclaré: «Nous voulons être aussi précis que possible à mesure que nous avançons pour refléter la réalité et la géographie humaine de l’épidémie.» «Mesures ouvertes» Le Premier ministre a déclaré qu’il ne demandait pas de soutien pour «des mesures ouvertes ». Il a déclaré: «Bien que je pense que ces types de restrictions seront nécessaires jusqu’au printemps, elles ne peuvent être prolongées au-delà du 2 février que si cette Assemblée vote pour elles.» Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a retenu ses larmes à la boîte d’expédition en révélant son beau-grand-père est décédé à Liverpool le mois dernier après avoir attrapé Covid-19.