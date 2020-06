La réalité vue à travers des sujets authentiques de narration visuelle, dit Getty

La réalité et la compréhension à travers une narration visuelle authentique sont ce que les gens veulent vivre, selon un nouveau rapport de Getty Images VisualGPS. Donc, si vous voulez faire appel à votre public, la simple astuce est être réel.

À une époque où nous sommes inondés d’images visuelles et de streaming, en particulier avec la dernière tendance du streaming d’isolement et des expériences virtuelles, ce qui est plus que jamais évident, c’est que nous nous rapprochons mieux des choses lorsque ce que nous voyons est authentique.

Notre relation avec la technologie est complexe, mais fondamentalement, nous nous concentrons sur la façon dont elle améliore nos vies, et cela pourrait être dans notre capacité à avoir des «cocktails à cinq heures en quarantaine» sur le zoom pendant l’isolement ou les réunions familiales Face Time avec des êtres chers ceux où ils sont. Dans ces deux exemples, notre principal intérêt pour la technologie est sa capacité à nous permettre de profiter de moments réels. La technologie est simplement le facilitateur.

C’est de cette façon que la technologie peut aider à humaniser nos vies, car elle aide essentiellement à rassembler les gens des quatre coins du monde. Et oui, cela entraîne aussi des frustrations.

Ce sont quelques-uns des messages qui sont apparus dans les récents webinaires de Petra O ‘Halloran décrivant les résultats d’un nouveau rapport GPS visuel de Getty Images.

Petra, qui est un gestionnaire de projet de recherche créative chez Getty Images, a déclaré que les résultats révèlent les tensions entre la technologie d’impact binaire sur le bien-être et les relations, ainsi que dévoilant des problèmes clés affectant les gens aujourd’hui à travers les piliers de la durabilité, du bien-être et de la réalité.

La recherche s’appuie sur les données de vente et de recherche exclusives de Getty Images, issues de plus d’un milliard de recherches par an, ainsi que sur les idées de son équipe Creative Insights et une vaste enquête auprès des consommateurs, réalisée en collaboration avec la société mondiale d’études de marché YouGov.

«Les consommateurs sont tellement en phase avec ce qu’ils veulent et attendent des marques de nos jours. Ils envisageront rapidement de boycotter une marque qui ne reflète pas leurs valeurs ou de parler des problèmes qui les intéressent », ajoute Petra O’Halloran.

Les clients se tournent vers les entreprises qui comprennent ce qui compte pour elles et reflètent cette compréhension à travers une narration visuelle authentique » Petra O’Halloran de Getty Images.

«L’une des nombreuses choses que Visual GPS met en lumière est la relation complexe que les Australiens entretiennent avec la technologie – la technologie permet tant d’expériences positives, mais beaucoup d’entre nous le regrettent pour sa présence constante dans nos vies.

Les marques peuvent utiliser ces informations pour ajuster la façon dont elles communiquent visuellement avec leur public, créant ainsi une meilleure connexion plus personnalisée avec leurs clients. »

Voici les résultats de Visual GPS:

La technologie

La technologie évolue constamment, ce qui en fait un concept difficile à suivre. Physiquement, cela peut aller de la dernière application mobile aux avancées des véhicules électriques. Mais ce ne sont pas nécessairement les appareils qui déterminent les décisions – c’est la relation des gens avec la technologie et la façon dont ils choisissent d’interagir avec elle qui détermineront ce qui se connecte.

Quatre répondants sur dix (41%) d’ANZ croient que l’utilisation de la technologie a nui à leurs relations avec les autres, tandis que 82% ont également déclaré que la technologie les fait se sentir connectés à ceux qui comptent le plus. De plus, 43% ont convenu que lorsqu’ils passent du temps sur les sites de médias sociaux, cela leur donne souvent l’impression que leur vie «n’est pas aussi belle que celle des autres» »

«Le langage de la technologie change aussi rapidement que la technologie elle-même. Et cela vaut pour les attentes visuelles – en particulier en ce moment. Les conférences téléphoniques, par exemple, sont totalement différentes de ce à quoi elles ressemblaient il y a quelques mois à peine », a déclaré O’Halloran. «La technologie jouant un rôle vital dans nos vies, nous avons vu le terme de recherche« travailler à domicile »augmenter de 3 200%, la« télémédecine »augmenter de 364% et les« appels vidéo »augmenter de 836%.»

En ce qui concerne l’avenir de la technologie, 51% des personnes interrogées en Australie et en Nouvelle-Zélande sont inquiètes de l’émergence de l’intelligence artificielle. Cela par rapport à la moyenne mondiale de 43%.

Le bien-être

La caractéristique numéro un que les répondants ANZ souhaitent dans leur vie est la santé et le bien-être de soi (66%) et des membres de leur famille (65%). Par rapport aux résultats mondiaux de 60% et 61% respectivement, l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont en avance sur la courbe du désir de bien-être.

Ce que la recherche révèle également, c’est que si la forme physique est toujours très importante, avec 84% des répondants ANZ disant qu’ils essaient de prendre soin d’eux-mêmes physiquement, il y a aussi un fort accent pour les répondants (87%) sur la santé émotionnelle.

93% des Australiens et des Néo-Zélandais estiment qu’il est important de parler de santé mentale, plaçant la région au-dessus de la moyenne mondiale de 91%.

Cependant, lorsqu’il s’agit de mettre en pratique les attitudes en matière de bien-être, les Australiens et les Néo-Zélandais sont en fait sous-performants. Seulement la moitié des répondants ANZ déclarent pratiquer une alimentation saine (54%) et de l’exercice (49%). Un tiers seulement (31%) consultent le médecin pour un dépistage préventif et un examen physique, 18% disent méditer et seulement 23% déclarent pratiquer la gestion du stress. Cette tension entre l’intention et l’action en matière de bien-être dans la région de l’ANZ est le point de départ de visuels efficaces et authentiques.

« Sans surprise, les recherches sur la santé et le bien-être ont augmenté de manière significative, en hausse de 177% depuis le début de COVID-19 », explique O’Halloran. « Plus important encore, il y a eu un changement vers les soins personnels, avec une augmentation des tendances de recherche connexes, telles que le bien-être mental, la pleine conscience, le bien-être et la méditation. »

en 2018, c’était l’image la plus vendue de Getty Images dans le monde des femmes dans toute sa collection. Il a été filmé par une femme âgée de ses amis, c’est donc une VRAIE représentation du bien-être et de la pleine conscience. Et cela explique sa popularité.

Photographe: Silvia Jansen

Réalité

En ce qui concerne la réalité, 62% des consommateurs d’Australie et de Nouvelle-Zélande ont déclaré qu’il était important pour eux que les entreprises qu’ils achètent fêtent la diversité. Cette statistique est inférieure de 6 points de pourcentage au chiffre mondial (68%), ce qui indique que l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont sur la bonne voie mais ont encore du chemin à faire pour célébrer la diversité dans la publicité. Cela dit, la recherche a également révélé que 87% des entreprises déclarent que les entreprises doivent montrer aux personnes de tout type de corps.

Getty Images a également vu une augmentation de 133% des recherches ANZ pour la diversité dans leur base de données d’images.

34% des répondants de la région ont boycotté une marque qui allait à l’encontre de leurs valeurs, et 26% ont déclaré qu’ils avaient commencé à acheter des produits d’une marque qui défend une cause en laquelle ils croient. Getty Images a également vu une augmentation de 133% des recherches ANZ pour la diversité dans leur base de données d’images.

Plus de la moitié (56%) des répondants de l’ANZ déclarent avoir été victimes de discrimination pour un ou plusieurs des éléments suivants: leur sexe, leur identification, leur appartenance ethnique, leur religion, leur orientation sexuelle, leurs choix de vie ou leur forme corporelle. C’est pour cette raison que les marques doivent prendre au sérieux la réalité et la diversité de leur marketing et de leur publicité.

Durabilité

La durabilité est une force qui est au cœur des générations, des sexes et des régions. Les marques de tous les secteurs devraient désormais démontrer leur contribution à la durabilité de notre planète.

Selon le rapport, 92% des répondants d’ANZ estiment que la façon dont la planète est traitée aujourd’hui aura des impacts majeurs à l’avenir. Les recherches d’images représentant la durabilité (+ 142% d’augmentation depuis l’année dernière) et les modes de vie durables (+ 201%) sont actuellement à la mode sur le site Web de Getty Images.

Alors que les Australiens et les Néo-Zélandais sont passionnés par la durabilité, il existe un paradoxe apparent entre les attitudes des consommateurs et leurs actions. 77% des consommateurs d’ANZ interrogés ont déclaré qu’ils se considéraient comme «respectueux de l’environnement», mais seulement 45% déclarent n’acheter que des marques qui tentent d’être respectueuses de l’environnement. Cela est comparé aux 60% des répondants de l’APAC qui disent acheter auprès de marques respectueuses de l’environnement.

Cette énigme de consommation reflète le nombre de consommateurs ANZ qui souhaitent se soucier davantage de l’environnement, mais privilégient leur propre convenance.

Pour lire le rapport complet, visitez www.visualgps.com.

À propos de Visual GPS

Visual GPS est une solution unique en son genre pour aider les clients de Getty Images à naviguer dans leur stratégie visuelle. Getty Images s’est associée à YouGov, une société mondiale d’études de marché, interrogeant plus de 10000 consommateurs et professionnels dans 13 langues dans 26 pays, et tirant parti des informations exclusives et des données de recherche de Getty Images, à partir de plus d’un milliard de recherches par an. La recherche historique détaille les informations clés relatives à la prise de décision des consommateurs, aidant les marques à naviguer dans le paysage visuel encombré et à sélectionner les visuels qui résonnent le mieux avec leur public cible. De nouvelles perspectives seront dévoilées tout au long de 2020 et au-delà, à travers des rapports, des articles, des vidéos, du contenu social et des opportunités personnalisées.