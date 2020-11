La réalisation de South Park – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé lors de la distanciation sociale pendant la pandémie COVID-19.)

Le film: 6 jours dans les airs: la création de South Park



Où vous pouvez le diffuser: HBO Max

Le pitch: La création de la plupart des émissions de télévision animées prend des mois. Parc du Sud, l’une des sitcoms animées les plus anciennes de la télévision, issue d’une bande vidéo virale grossière, le fait en seulement six jours. Allez dans les coulisses pour voir comment les créateurs Matt Stone et Trey Parker et le reste de leur équipe parviennent à écrire, interpréter et animer un épisode de la série en moins d’une semaine.

Pourquoi c’est une visualisation essentielle: Le calendrier de production de la télévision scénarisée est rapide et angoissant. C’est normal lorsque vous devez livrer n’importe où une douzaine ou deux épisodes de divertissement par saison, qu’il s’agisse d’une série comique d’une demi-heure ou d’un drame d’une heure. Mais imaginez essayer de créer un épisode entier de télévision scénarisée en moins d’une semaine. C’est ce que Parc du Sud créateurs, écrivains, producteurs exécutifs et stars que Trey Parker et Matt Stone font depuis des années, et le documentaire 6 jours à l’air jette un coup d’œil dans les coulisses de la réalisation d’un seul épisode, de l’héritage de la série humoristique torride et de la précipitation pour obtenir l’émission sur Comedy Central à temps.

Il n’y a que deux émissions de télévision scénarisées qui sont produites en une seule semaine. Saturday Night Live crée un épisode complet de comédie de sketchs en direct avec un peu plus d’une heure de contenu scénarisé, mais ils ne le font qu’en deux ou trois semaines (bien qu’ils viennent de terminer une série historique de six semaines consécutives). Pour ce qui est de Parc du Sud, ils créent leurs épisodes de séries humoristiques d’une demi-heure (soit environ 22 minutes par épisode) en moins d’une semaine. Pendant le temps 6 jours à l’air a été filmé, ils faisaient sept épisodes pendant sept semaines d’affilée. À partir de la 17e saison, ils ont réalisé 10 épisodes pendant 10 semaines consécutives.

6 jours à l’air raconte un épisode de Parc du Sud, en particulier «HumancentiPad» de la 15e saison, depuis le début de la prémisse de l’épisode en passant par l’écriture, l’animation, l’enregistrement vocal, le montage et tout le reste. Au cours de la durée d’exécution de 42 minutes (qui aurait pu être beaucoup plus longue et être encore plus fascinante), il y a un compte à rebours indiquant toujours combien de temps il reste, vous rappelant à quel point il est étonnant que cette émission puisse se réunir si rapidement.

D’une manière ou d’une autre, dans cet environnement de travail au rythme rapide, la plupart des gens ne semblent pas inquiets. Même la salle des écrivains semble tellement décontractée, faisant des blagues à une vitesse vertigineuse. Peut-être que c’est juste parce qu’ils y sont habitués maintenant. Cela ne veut pas dire que les membres d’équipage n’ont pas leur part de stress, en particulier la productrice Anne Garefino, qui a la tâche difficile d’obtenir tous les Parc du SudL’humour vulgaire sur le bureau de la division Normes et pratiques du réseau. C’est le genre de travail auquel la plupart des téléspectateurs ne penseront jamais, à moins qu’ils ne se plaignent auprès de la Federal Communications Commission de ce qui est diffusé.

En plus de la fabrication fascinante de Parc du Sud, il y a aussi un peu d’histoire du spectacle. Vous arrivez à un flashback jusqu’en 1994, lorsque la série n’était encore qu’un rêve de l’esprit de deux auteurs de comédie à l’esprit dégoûtant essayant d’animer avec des découpes de papier de construction. La série ayant 23 ans maintenant, le reste appartient vraiment à l’histoire, car beaucoup savent à quel point la série était controversée et à quelle vitesse elle a explosé en popularité.

Aussi captivant que 6 jours à l’air Je souhaite que ce soit un long métrage documentaire qui plonge davantage dans les détails de la série. Comme il est produit par Comedy Central, il ne montre probablement pas certains des côtés les plus dramatiques et les plus désagréables de la réalisation d’un spectacle comme celui-ci, mais il offre toujours un aperçu fascinant de la façon dont une série animée peut être créée assez rapidement pour faire de la pop d’actualité. des références culturelles qui ne sont pas obsolètes au moment où l’émission arrive sur votre écran.

Articles sympas sur le Web: