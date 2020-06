«La réalisation de films est une activité dangereuse»: comment COVID-19 vient de rendre les 1ères annonces publicitaires encore plus importantes

Le premier assistant réalisateur d’un film a toujours été important. Mais le poste – également connu sous le nom de 1er AD ou directeur adjoint – est sur le point d’être plus important que jamais, grâce à COVID-19.

L’avocat David A. Pierce a expliqué dans un webinaire en direct jeudi, présenté par Slamdance et Cinéaste, que le 1er AD est généralement la personne sur un plateau de tournage chargée de s’assurer que tout fonctionne à l’heure. Mais la 1ère AD est aussi la personne responsable de la sécurité sur le plateau.

Pourquoi la personne chargée de faire avancer les choses rapidement est-elle également responsable de la sécurité?

Pour vous assurer que personne ne précipite le responsable de la sécurité.

« La réalisation de films est généralement classée comme une activité dangereuse », a déclaré Pierce jeudi. «Des gens se blessent, des gens meurent sur des plateaux de tournage et le gouvernement en est conscient. Et ils veulent voir, même sur un film indépendant, un manuel de sécurité approprié qui traite des dangers connus. Et maintenant que COVID-19 est un danger connu… vous allez avoir – séparément et en dehors de votre manuel de sécurité habituel – un manuel de sécurité COVID-19 », a déclaré Pierce.

En tant que personne responsable de la sécurité, la 1ère AD sera celle responsable de l’application des règles du manuel, a déclaré Pierce.

« Les gens vous demandent toujours: » C’est tellement bizarre. Pourquoi le 1er AD est-il en charge de superviser tous les problèmes de sécurité? « Eh bien, en fait, celui qui a proposé cela en premier était vraiment génial », a déclaré Pierce.

Il a poursuivi: «Parce qu’ils comprennent que c’est le premier devoir du premier AD pour s’assurer que la production reste dans les temps et dans les limites du budget. Et la 1ère AD fait cela en s’assurant qu’ils obtiennent tous les coups qui doivent être tournés pour chaque jour de tournage. Et la 1ère AD est le gars avec le mégaphone qui dit: «Allez, les gens. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. … Nous devons avoir cette scène. Allons-y. D’accord, vérifiez la porte. »

« Il est le chronométreur. C’est donc logique. … Si [safety] n’était pas de sa responsabilité, et sa seule responsabilité était de s’assurer que vous passiez vos journées, vous allez faire accélérer un gars. Et la vitesse mène à la sécurité, aux dangers et aux blessures potentiels. Donc, faisons en sorte que le même gars qui veut de la vitesse soit le même que celui qui surveille la sécurité, afin de ne pas aller plus vite que ce qui est le bon taux de déplacement. Donc, aucune blessure ne se produit sur le lieu de travail. C’était vraiment, vraiment génial. »

Le 1er AD travaillera probablement avec un coordinateur COVID-19 chargé d’appliquer une multitude de nouvelles règles concernant le nettoyage, la distanciation sociale, etc. Vous pouvez voir le récapitulatif complet de Pierce sur l’état des réglementations COVID-19 ci-dessous. Et s’il vous plaît, ne faites pas de film – quelle que soit sa taille – sans être pleinement informé.

PRODUCTION REBOOT POST COVID-19 Le département de la Santé publique de Californie a annoncé que la production de films pouvait rouvrir dès le 12 juin, mais il y a toujours un problème. Le personnel de recherche de Pierce Law Group a suivi et compilé les nouvelles règles et directives à l’échelle nationale, nationale et même mondiale que les équipes de tournage et de télévision doivent respecter lors du redémarrage de la production. Dans ce troisième chat sur le bureau, en partenariat avec Slamdance & MovieMaker Magazine, David Albert Pierce couvrira les obligations des producteurs pour les opérations à chaque étape de la production dans notre réalité post-pandémique. Épargnez-vous des heures de recherche et rejoignez-nous pour cette clinique juridique virtuelle afin de rester au top des directives de production en tant que cinéaste informé dans notre nouvelle industrie cinématographique. Publié par Slamdance Film Festival le jeudi 18 juin 2020

Photo principale ci-dessus: DP Jay Silver et opérateur Evan Barthelman, 1er AD Jim Dougherty et opérateur de boom Heather Bronge sur le tournage du film 2015 Réparation. Personne ne restera aussi près l’un de l’autre sans être masqué pendant très longtemps.