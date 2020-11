La réaction des sorcières de la communauté des personnes handicapées reçoit des excuses – / Film

Les sorcières s’est retrouvé au centre d’une controverse – non pas pour sa mauvaise réception critique, mais pour certains mauvais choix de conception de personnages. La communauté des personnes handicapées a critiqué Les sorcières pour avoir donné une représentation négative des différences de membres, après les sorcières Robert ZemeckisOn montre que le film a des mains à trois doigts – une défiguration particulièrement similaire à l’ectrodactylie anormale des membres dans la vie réelle, autrement connue sous le nom de «main fendue». Les sorcières Le contrecoup a conduit Warner Bros. à présenter des excuses exprimant un profond «regret» pour la représentation.

Un porte-parole de Warner Bros. a publié une déclaration à Deadline (via IndieWire) exprimant les regrets du studio pour la réaction de la communauté des personnes handicapées à la nouvelle adaptation de Zemeckis de Roald Dahl. Les sorcières. Le porte-parole a déclaré que le studio était « profondément attristé d’apprendre que notre représentation des personnages de fiction dans Les sorcières pouvait bouleverser les personnes handicapées » et « a regretté toute offense causée », ajoutant:

«En adaptant l’histoire originale, nous avons travaillé avec des designers et des artistes pour proposer une nouvelle interprétation des griffes de chat qui sont décrites dans le livre. Les téléspectateurs n’ont jamais eu l’intention de sentir que les créatures fantastiques et non humaines étaient censées les représenter.