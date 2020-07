La réaction de Maite Galdeano et Cristian Suescun de savoir qu’ils ont volé leur maison

Sofía Suescun et Kiko Jiménez sont rentrés de leurs vacances à Ibiza en juillet en sachant que des voleurs étaient entrés par effraction chez eux et avaient pris de l’argent, des sous-vêtements et même leur voiture, profitant du fait qu’ils étaient loin de Madrid pour se reposer pendant quelques jours. Après cette dure révélation, les autorités se sont mises au travail tandis que Maite Galdeano et Cristian Suescun vivaient à «La casa fuerte», complètement inconscients de tout cela; c’est pourquoi, lors de la finale du concours diffusée ce dimanche 19 juillet à Telecinco, Jorge Javier Vázquez leur a communiqué en direct ce qui s’était passé des semaines auparavant chez lui.

Maite Galdeano et Cristian Suescun dans ‘La casa fuerte’

De toute évidence, les deux étaient complètement sous le choc et c’est qu’ils n’ont pas pu assimiler ce qu’ils entendaient de la part du présentateur de l’espace. La première à réagir a été Maite Galdeano qui a rappelé qu’au sein du concours, elle avait déjà eu un mauvais pressentiment, quelque chose qui lui était déjà arrivé à des occasions précédentes et qui s’est finalement toujours réalisé. Elle s’est également indignée du fait que sa fille était partie en vacances, laissant l’appartement libre car, comme elle l’a dit, elle l’a avertie de ne pas trop quitter son domicile pendant son absence afin qu’aucun voleur ne profite de la circonstance.

L’appel de Sofia Suescun

Comme Jorge Javier Vázquez leur a dit plus de détails sur le vol controversé, Cristian Suescun ne pouvait s’empêcher d’être complètement indigné, et après avoir su qu’ils ne récupéreraient peut-être pas tout l’argent volé, il a menacé les voleurs, déclarant que « je vais prendre en charge ils me rendent jusqu’au dernier euro « , et c’est que, comme l’a avoué Sofía Suescun, parmi les sommes volées, il y avait les économies du garçon; donc pour lui ce coup est certainement très dur. Malgré cela, sa sœur Sofía Suescun a décidé d’entrer dans l’émission en direct pour les rassurer et après une conversation pratiquement cryptée entre les deux que presque personne ne pouvait comprendre, il les a convoqués à parler hors caméra pour révéler plus de détails.

Avant cela, Jorge Javier Vázquez avait déjà avancé des détails inconnus à ce jour concernant le vol. « Ils se sont fait prendre mais pas avec tout l’argent, mais ils les ont localisés (…) ce sont deux enfants, ils ne font partie d’aucun type de gang organisé », a expliqué le Catalan, leur faisant comprendre qu’ils savaient parfaitement bien que cet appartement c’était de Sofia et de Kiko. Mais la chose ne s’est pas arrêtée là, il a également déclaré que l’un des deux garçons qui ont commis le vol a même pris une photo de lui avec un paquet de mille euros, ce qui montre le surréalisme de ce vol, qui a heureusement été résolu en quelques jours seulement.