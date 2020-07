La réaction de Fani et Christofer à la découverte du résultat du test de grossesse

La possibilité que Fani Carbajo soit enceinte est devenue le thème de la semaine dans «La casa fuerte». La madrilène exprime ses doutes depuis des jours: « J’ai des mamelons super sensibles, l’aréole a grossi« ou » Je suis super sensible et je mange plus que d’habitude « étaient certaines des indications. Non seulement cela, mais Fani a des nausées et même des vomissements. » Ça me rend malade, même la camomille je la vomis « , a-t-il reconnu avant. Christofer Guzmán.

Fani Carbajo et Christofer Guzmán, dans «La casa fuerte»

Le gala de jeudi a permis au couple de laisser enfin des doutes. Vous attendez votre premier enfant ensemble, ou devriez-vous continuer à essayer? Jorge Javier Vázquez a mis encore plus de tension en demandant à Fani ce que son instinct lui avait dit. « Je ne sais pas, j’ai des symptômes et je me sens fatal. Je n’ai pas eu de règles depuis une semaine, mais comme je souffre de plus de stress que d’habitude, cela peut-il être ou que je souffre d’anémie et que je manque de fer. Ce que je sais, c’est que j’ai les nichons qui vont exploser « , a précisé l’ancien survivant.

Pour sa part, Christofer ne pouvait pas cacher à quel point il était excité à la possibilité et ils ont même parlé des noms qu’ils avaient en tête pour leur progéniture. « J’adorerais que ce soit une fille « , a avoué le Chilien. « Si c’est une fille, elle s’appellera Valentina parce que c’est un prénom que nous aimons beaucoup et si c’est un garçon, Mario, à cause de sa meilleure amie », a souligné Fani avant de connaître le résultat du test de grossesse.

Ce n’est qu’à la fin du programme que Nuria Marín a remis une enveloppe au couple avec les résultats de l’analyse. Après avoir lu la lettre, ils se regardèrent d’un air entendu et un grand sourire, mais ils ne lâchèrent pas. « Vous pouvez faire ce que vous voulez », a déclaré Jorge Javier sur le plateau. Christofer hochait la tête, mais Fani a exclu de partager le résultat du test. « Je vais le partager en privé avec qui je le juge approprié « , at-il déclaré avec un visage de joie que le présentateur n’a pas négligé.: « On voit un sourire sur le visage de Fani, je ne sais pas ce qu’il veut dire », a-t-il déclaré avant de régler le problème jusqu’à nouvel ordre.