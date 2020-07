La raison pour laquelle «  The Simpsons  » a eu raison avec tant de prédictions

« Les Simpson » sont entrés dans l’histoire pour leur approche intemporelle de la comédie animée et, surtout, pour avoir été en mesure de prédire de nombreux événements des années ou des décennies avant qu’ils ne se produisent. Parmi ces prédictions populaires figurent la montée de Donald Trump à la présidence des États-Unis, l’achat de la 20th Century Fox par Disney, la victoire de l’Allemagne à la Coupe du monde au Brésil, la fin de Game of Thrones ou Entre autres, le scandale de corruption de la FIFA. Avec tous ces succès en tête, deux des principaux responsables de la fiction iconique ont révélé pourquoi un tel degré de lucidité est dû..

Moe dans ‘The Simpsons’

Lors du panel dédié à ‘The Simpsons’ dans [email protected], les scénaristes et producteurs chevronnés Matt Selman et Al Jean ont mentionné comment certaines de ces prédictions se sont produites. « La prédiction de la FIFA était basée sur des choses qui s’étaient déjà produites. Il y avait eu corruption et scandales », dit Jean, dans la même ligne que Selman en expliquant un autre moment prophétique: « Le truc de «Game of Thrones» n’était pas une énorme supposition. S’il y a des dragons, ils risquent de brûler une ville. «

Mais, au-delà des coïncidences anecdotiques, pourquoi accumulent-ils autant de succès? « Les scénaristes essaient de regarder vers l’avenir lorsqu’ils écrivent des épisodes qui seront diffusés dans un an et qui seront revus plus tard. Alors vous essayez de penser à ce qui va intéresser le spectateur à l’époque, ce qui fait de vous un futurologue amateur « , reconnaît Jean. De plus, Selman justifie qu’ils ont frappé avec tant d’événements négatifs: »Nous souffrons d’un pessimisme et d’une dépression terribles, alors nous disons beaucoup de choses horribles, qui se produisent malheureusement. «

De nouvelles voix

En plus d’accueillir cette intéressante réflexion sur les prédictions, le passage de ‘The Simpsons’ à travers l’édition nationale de Comic-Con a également servi à communiquer nouvelles recrues pour la 32e saison: Ben Platt, Michael Palin et Hannibal Buress. Comme l’indique Deadline, ces trois ajouts s’ajoutent à Olivia Colman et David Harbour qui avaient déjà été confirmés pour le nouveau lot d’épisodes de la comédie animée, qui ne prendra sûrement pas longtemps pour ajouter une autre prédiction.