La purge 5 a été retirée de la date de sortie de juillet, retardée indéfiniment

Purge les fans ne passent pas une bonne semaine. Plus tôt cette semaine, USA Network a annulé la série télévisée après deux saisons. Les cotes étaient très faibles, surtout pour la saison 2, et les États-Unis ont décidé de ne plus produire. Ce mot de l’après-midi est descendu que The Forever Purge, la cinquième entrée de la série, a été retirée de sa date de sortie le 10 juillet. Au lieu de donner une nouvelle date, Universal Pictures a décidé de supprimer complètement le film de son calendrier de sortie. Le film a été réalisé par Everardo Gout (« Days of Grace ») et écrit par le créateur de la franchise James DeMonaco. La nouvelle a été rapportée par Variety.

Le Forever Purge pourrait-il se diriger vers le streaming?

La question évidente ici est de savoir si Universal publiera ce document directement sur Theater At Home VOD. Universal a été à l’avant-garde de ces versions, ayant déjà rencontré le succès avec Trolls World Tour sortie en avril directement en VOD. Leur prochaine grosse sortie sera Le roi de Staten Island le 12 juin. Plus tôt en mars, ils ont également publié La chasse et L’homme invisible déjà en streaming VOD depuis Blumhouse. Il va donc de soi qu’ils pourraient faire de même avec La purge.

Le grondement autour The Forever Purge c’est qu’il doit également être le dernier film de la série, ce qui peut influencer la décision de tenir le coup dans les salles. Sans le spectacle sur les États-Unis, cela pourrait en fait être la dernière pièce du classement général Purge puzzle. Pour une série qui ne coûte rien à faire, il serait difficile de s’en éloigner pour Universal et Blumhouse. Les films ont rapporté plus de 450 millions de dollars avec un budget combiné de 35 millions de dollars. Ce sont des chiffres fous. Je suppose que nous verrons si cela mettra fin à la franchise, chaque fois que cela se produira.

