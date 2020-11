La puce 2022 A16 Bionic d’Apple pourrait être fabriquée à l’aide du nœud de processus 4 nm

Avec la sortie du Gamme d’iPhone 12 d’Apple à partir du mois dernier, l’iPhone est devenu le premier combiné alimenté par une puce de 5 nm. L’A14 Bionic est conçu par Apple, mais étant donné que la société, comme la plupart des fabricants de smartphones, ne possède pas d’installations pour produire des puces, Apple confie cette tâche à Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Ce dernier est la plus grande fonderie indépendante au monde et selon TrendForce (via AppleInsider), elle détiendra près de 60% du marché des procédés avancés d’ici la fin de l’année prochaine.

Apple utiliserait une puce A16 4 nm pour l’iPhone en 2022



Quand on dit que l’A14 Bionic est une puce de 5 nm, on parle du nœud de processus utilisé pour fabriquer le circuit intégré. Ce nombre est basé sur le nombre de transistors emballés dans un mm carré. Par exemple, les puces 5 nm de TSMC adaptent 171,3 millions de transistors à l’intérieur d’un mm carré contre 89,97 millions de transistors sardinés dans le même espace dense à l’intérieur du 7 nm A13 Bionic. Pourquoi est-ce important? Parce que plus la densité du transistor est élevée et plus le nœud de processus est bas, plus la puce est puissante et économe en énergie. Et en regardant le nombre de transistors, il y a 8,5 milliards utilisés par l’A13 Bionic et 11,8 milliards à l’intérieur de l’A14 Bionic. Alors que le nouveau Apple M1 5 nm est destiné au Mac, cette puce contient 16 milliards de transistors à l’intérieur de chaque puce.

Chaque chipset A14 Bionic 5 nm contient 11,8 milliards de transistors

Apple affirme que le processeur central et le processeur graphique de l’A14 Bionic sont tous deux jusqu’à 50% plus rapides que les puces comparables actuellement utilisées sur les smartphones. Cela est en partie dû au fait que la première puce 5 nm de Qualcomm, le Snapdragon 875, ne sera visible sur les combinés disponibles qu’au début de l’année prochaine. Le chipset Kirin 9000 de Huawei a été produit par TSMC jusqu’à la mi-septembre, lorsque les restrictions américaines sont entrées en vigueur. Le fabricant chinois utilise l’IC sur sa série Mate 40. TSMC et Samsung Foundry devraient augmenter leur production de 5 nm l’année prochaine.

Le rapport de TrendForce examine ce à quoi nous pouvons nous attendre en 2022 d’Apple. D’ici 2022, on pense qu’Apple fera sortir l’A16 Bionic de la chaîne d’assemblage 4 nm de TSMC. L’avenir de la gamme Kirin de Huawei étant inconnu, les premiers téléphones Android à égaler le A16 Bionic seront probablement disponibles en 2023 avec la sortie du Snapdragon 895. Au cours de la seconde moitié de 2022, TSMC devrait démarrer la production de masse du 3 nm. nœud de processus. Ces puces devraient avoir une densité de transistors de 300 transistors par mm2. Ce serait une augmentation de 75% de la densité des transistors pour les puces 5 nm de TSMC. Pour vous montrer le chemin parcouru, les années 2010 L’iPhone 4 était alimenté par le chipset Apple A4 produit par Samsung dans sa fonderie à l’aide du nœud de processus 45 nm.

En 1965, le co-fondateur d’Intel, Gordon Moore, a observé que la densité des transistors sur les puces avait tendance à doubler presque tous les deux ans. Ceci est devenu connu sous le nom de loi de Moore et a été révisé par Moore en 1975 pour demander un doublement de la densité des transistors tous les deux ans. L’augmentation de cette métrique de composants 7 nm à 5 nm s’élevait à 90%. Sur la base des chiffres préliminaires, l’augmentation du nœud de processus de 5 nm à 3 nm sera de 75% et il est à craindre que nous arrivions à la fin de la loi de Moore. TSMC et Samsung ont tous deux des feuilles de route à 2 nm et il y a des spéculations selon lesquelles la R&D est en cours sur le nœud de processus 1 nm.

Ce qui a aidé les fabricants de puces à augmenter la densité des transistors, c’est l’invention de la lithographie ultraviolette extrême (EUV). Cette technologie utilise des faisceaux ultraviolets pour baliser les plaquettes de silicium pour montrer où les transistors seront placés. Considérant que l’A14 Bionic emploie 11,8 milliards de transistors, les modèles créés par EUV sont extrêmement minces et ont aidé la loi de Moore à rester en vie.

La série iPhone 13 de l’année prochaine sera alimentée par l’A15 Bionic qui utilisera également le nœud de processus 5 nm.