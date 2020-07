La publication Instagram révèle qu’elle est maintenant une mère célibataire! – .

in

L’influenceuse fitness Massy Arias s’est rendue sur Instagram hier pour révéler des nouvelles assez inattendues – elle est maintenant une mère célibataire!

En tant que coach de santé qualifié, PDG de sa propre marque de suppléments, ambassadrice des Fabletics, maman à plein temps et comptant près de 3 millions d’abonnés Instagram, Massy Arias est en train de la tuer.

Et comme si cela ne suffisait pas, elle vient de confirmer son divorce avec l’ancien partenaire Willie Beamen et révèle qu’elle crée maintenant son empire de fitness en tant que mère célibataire aussi! Y a-t-il quelque chose que Massy ne peut pas faire?

Qui est Massy Arias?

Massiel Indhira Arias, mieux connu sous le nom de Massy ou anciennement Mankofit en ligne, est un entraîneur personnel certifié et un influenceur fitness.

Née en République dominicaine, elle est résidente américaine depuis l’âge de 14 ans et vit actuellement à Los Angeles, en Californie.

Elle a une chaîne YouTube, ainsi qu’un compte Instagram de 2,7 millions d’abonnés où elle enseigne aux gens comment adopter une alimentation saine et un mode de vie actif – tout en étant la mère à plein temps de sa belle fille Indi!

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Massy était avec son mari Willie Beamen

Si vous êtes fan de Massy depuis longtemps, vous vous souvenez probablement que quelqu’un d’autre faisait partie de la famille.

Massy était mariée à Willie Beamen, qu’elle présentait souvent dans certaines de ses vidéos de fitness.

Mais maintenant, il ne semble y avoir aucun signe de lui sur ses réseaux sociaux – alors que s’est-il passé?

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Massy a révélé qu’elle était maintenant une mère célibataire sur Instagram

Massy s’est rendue sur Instagram hier pour publier une belle photo d’elle-même avec sa fille, et la légende a vraiment attiré l’attention de beaucoup de gens.

Elle a dit: «Être une mère célibataire est difficile. Être une mère célibataire qui travaille est encore plus difficile. Je veux juste dire à toutes mes mamans qui travaillent dur à quel point vous faites un excellent travail.

De nombreux fans ont été choqués d’apprendre que Massy est maintenant divorcée, car elle a gardé le silence sur les réseaux sociaux. Un fan sur Twitter a déclaré: «Je ne savais pas que Massy Arias avait divorcé… depuis quand?» Et un autre a dit: « Omg, je viens de découvrir que Massy Arias est célibataire. »

Dans son message, Massy a continué à dire:

«Être une mère au foyer est le travail le plus difficile que quiconque puisse faire, et devoir être le soutien de famille de votre tout-petit entraîne beaucoup de culpabilité et de pression. Quelle que soit la position que vous jouez en tant que maman, vous devez savoir que vous êtes incroyable; J’espère que vous vous concentrez à faire de votre mieux avec ce que vous avez, par rapport à l’image que la société peint dans votre tête.

Elle a ensuite expliqué comment cette année a été la plus difficile, mais aussi la plus gratifiante de sa vie, et remercie tout le monde pour son soutien continu.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Dans d’autres nouvelles, qui est le Dr Richard Urso? Les allégations d’hydroxychloroquine expliquées comme « les médecins de première ligne américains » deviennent viraux

Partager : Tweet