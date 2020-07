La PS5 était l’une des principales tendances mondiales sur Twitter plus tôt cette année

Sony utilise efficacement le réseau social



de Sammy Barker Aujourd’hui 17:30

Les verrouillages induits par le coronavirus ont peut-être causé des maux de tête pour PlayStation cette année, mais Sony a également grandement profité de l’importance accrue du divertissement à domicile. Et bien que le fabricant ait dû modifier légèrement son modèle de marketing, il a également effectivement mobilisé un intérêt accru pour les jeux vidéo sur les réseaux sociaux.

Voici ce que le directeur financier de Twitter, Ned Segal, a déclaré aux investisseurs lors d’un récent appel sur les résultats: «PlayStation a tiré parti d’une augmentation mondiale de 89% des conversations sur les jeux vidéo sur Twitter à la fin du premier trimestre pour susciter l’intérêt et la notoriété de la PS5. Leur campagne de rachat réussie avec un Emoji de marque, un Spotlight sur les tendances sponsorisées et First View, a fait de PlayStation la principale tendance mondiale avec plus d’un million de mentions sur deux jours et un taux d’engagement quatre fois plus élevé que l’indice de référence. »

Le message ici du point de vue de Twitter est que le réseau social est un excellent endroit pour promouvoir votre marque, mais nous pensons également que Sony a fait un travail remarquable sur toutes ses plates-formes de sensibilisation disponibles pour pousser sérieusement la PlayStation 5 dans le grand public. Ça va être génial de voir ce que ça prépare plus tard dans l’année.

[source seekingalpha.com, via wccftech.com]