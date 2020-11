La PS5 est bonne, mais le contrôleur DualSense est ce qui me souffle vraiment

Crédit: C. Scott Brown / Autorité Android

Message d’opinion de C. Scott Brown

Je suis l’un des heureux acheteurs à avoir obtenu une Sony PlayStation 5 quelques jours seulement après le lancement américain. J’y joue tous les jours depuis que je l’ai sorti de la boîte. Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de l’essayer, je peux vous confirmer que les graphismes sont impressionnants et les vitesses incroyablement rapides. C’est une console ultra-puissante qui rend le jeu magnifique.

En tant que joueur principalement sur PC, cependant, je dois être honnête dans ma réponse à cela: bâillement. Mon PC de jeu haut de gamme offre déjà des graphismes incroyables, des fréquences d’images fluides et des vitesses élevées. De plus, j’ai une connexion Internet rapide chez moi, donc j’ai joué à des jeux stupides et magnifiques pendant mon temps avec le streaming Game Pass de Microsoft et Nvidia GeForce Now.Les graphismes, la vitesse et les cadences ne sont plus aussi impressionnants.

Il y a cependant une chose à propos de la PS5 qui m’épate vraiment: le contrôleur PS5 DualSense. Cela seul me fait reconsidérer mon dévouement au jeu sur PC. J’ai en fait commencé à penser à acheter des jeux PC de nouvelle génération sur PS5 plutôt que via Steam uniquement à cause du contrôleur. C’est incroyable.

Manette PlayStation 5 DualSense: une merveille à voir

Je me rends compte que très peu de personnes lisant ceci ont eu la chance d’utiliser le contrôleur. Je ferai de mon mieux pour décrire pourquoi c’est si incroyable.

Tout d’abord, l’ergonomie de la manette est complètement repensée par rapport au DualShock 4 de la console PlayStation 4. Maintenant, les poignées sont beaucoup plus similaires à celles que vous trouvez sur les contrôleurs Xbox, ce qui est tout simplement génial. J’ai toujours aimé les contrôleurs de Sony, bien sûr, mais le contrôleur Xbox One est la norme d’or en ce qui me concerne. Tout contrôleur essayant de se sentir aussi bien que celui-là est A-OK dans mon livre.

En dehors de la forme, cependant, ce qui fait vraiment du contrôleur PlayStation 5 DualSense un chef-d’œuvre, c’est le nouveau retour haptique. Depuis des années maintenant, nous avons des contrôleurs grondants qui se synchronisent avec ce qui se passe à l’écran, non? Le DualSense porte cela à un tout autre niveau. Maintenant, la réponse haptique est si précise et si localisée que vous pouvez ressentir même les détails les plus infimes liés au jeu auquel vous jouez.

Sony le montre dans le titre inclus avec la PS5: Astro’s Playroom. À certains moments du jeu, il commence à pleuvoir. Lorsqu’il pleut, le contrôleur DualSense vibre avec de minuscules rafales précises, reproduisant la sensation de gouttes de pluie sur votre main. À un autre moment, vous serez renversé à travers l’écran par un ennemi. Lorsque cela se produit, la vibration frappe intensément d’un côté du contrôleur, puis se déplace (et se dissipe lentement) de l’autre côté, imitant ce que vous voyez sur votre téléviseur.

Le retour haptique du DualSense est un véritable changeur de jeu, littéralement.

Les déclencheurs analogiques (R2 et L2) ont également une technologie adaptative. Cela fait en sorte que la résistance de la gâchette augmente plus vous la tirez vers l’arrière. En d’autres termes, c’est presque comme si vous jouiez au tir à la corde inversée avec la gâchette – comme si vous vous battiez. C’est incroyablement satisfaisant et complètement immersif.

Lorsque vous ajoutez tout cela, vous obtenez un contrôleur qui fait réellement partie du jeu. Ce n’est plus seulement un périphérique d’entrée mais une partie de l’expérience de jeu elle-même. C’est quelque chose que je ne peux tout simplement pas reproduire avec un PC, quelle que soit sa puissance. Cela crée enfin une proposition de valeur pour posséder une PS5 en dehors de la raison principale pour laquelle je l’ai achetée: jouer aux jeux légendaires exclusifs à PlayStation.

La domination de la PS5 repose désormais sur les studios de jeux

Crédit: C. Scott Brown / Autorité Android

L’Astro’s Playroom, mentionné précédemment, est un petit jeu très mignon (et très amusant). Cependant, il s’agit essentiellement d’une démo technologique glorifiée et non du genre de jeu qui vous fera annuler le travail pour y jouer. Ce n’est pas le genre de jeu qui vous fait pleurer ou vous remplit d’une telle excitation que vous pouvez à peine dormir.

Cependant, ce genre de jeux est en cours. Je suis un grand fan de Resident Evil et le dernier volet principal de cette série – Resident Evil: Village – débarquera sur PlayStation, Xbox et PC en 2021. Étant un jeu d’horreur / d’action, il y a tellement de possibilités pour les développeurs pourrait faire avec le nouveau contrôleur PlayStation 5 DualSense. Juste du haut de ma tête, je peux imaginer un grondement gonflé alors qu’un ennemi vous traque, grandissant et palpitant à mesure qu’il se rapproche. L’effet goutte de pluie pourrait également être utilisé dans ce jeu de manière très efficace. De toute évidence, les jeux Resident Evil impliquent beaucoup de fusillades, donc ces déclencheurs adaptatifs seront très puissants pour l’immersion. Pouvez-vous imaginer la terreur que vous ressentiriez si vous manquiez de munitions pendant un combat et que la gâchette dans votre main se verrouille en réponse? Ce serait tellement excitant.

Bien sûr, tout cela ne se produit que si les développeurs y parviennent. Je suis sûr que c’est beaucoup de travail supplémentaire pour les développeurs, et c’est un travail qui ne profitera qu’à un certain sous-ensemble de joueurs, c’est-à-dire ceux qui jouent sur une PS5.

Si j’étais à la place de Sony, je jetterais des tonnes d’argent aux éditeurs et aux développeurs indépendants pour les convaincre de soutenir la PlayStation 5 DualSense. Il ne fait aucun doute que ses studios propriétaires tels que Naughty Dog, Insomniac Games, etc. pousseront la technologie à ses limites, mais il doit également convaincre les grandes sociétés tierces telles que EA, Capcom, Take-Two, Activision Blizzard et au-delà. Les éditeurs ne le considèrent peut-être pas comme si important pour leurs propres résultats, mais la domination de Sony dans le monde des consoles dépend du fait qu’il ait quelque chose qui le sépare vraiment du lot.

Gardez à l’esprit que Nintendo a essayé de faire de HD Rumble une chose avec la Nintendo Switch. Bien que ce soit super cool dans des jeux spécifiques (tels que 1-2 Switch), il n’a pas été pleinement exploité par de nombreux éditeurs. La rumeur veut que l’équipe derrière HD Rumble soit la même équipe derrière les haptiques du DualSense. Espérons que Sony voit la vraie valeur de cette nouvelle technologie et ne la laisse pas stagner comme l’a fait Nintendo.

La manette PlayStation 5 DualSense pourrait me transformer en console de jeu

Crédit: C. Scott Brown / Autorité Android

Je sais que cela peut sembler étrange, mais la PlayStation 5 est ma toute première console qui n’a pas été fabriquée par Nintendo. C’est vrai, j’ai traversé toute l’histoire du jeu vidéo avec uniquement des consoles Nintendo jusqu’à la semaine dernière. Honnêtement, je n’ai pas manqué grand chose. Presque tous les jeux auxquels j’ai voulu jouer sont disponibles sur PC ou sur n’importe quelle console Nintendo moderne en ce moment. Je viens de passer les exclusivités PlayStation ou j’ai attendu jusqu’à ce qu’ils reçoivent un port. Cela n’a pas été un gros problème.

Le contrôleur PlayStation 5 DualSense, cependant, a le potentiel de tout changer. Désormais, lorsqu’un jeu arrive sur PC, les personnes qui jouent au même jeu sur une PS5 pourraient avoir une expérience plus immersive et totalement plus efficace que les joueurs PC ou même les joueurs Xbox Series X et Series S.

Pour le mettre dans une analogie, le contrôleur DualSense est maintenant le théâtre IMAX du monde du jeu. Bien sûr, vous pouvez aller voir le dernier film Marvel dans un vieux théâtre ordinaire où il aura l’air et sonne bien. Ou, vous pourriez payer un peu plus et le voir sur un écran énorme avec un système de son qui soufflera vos tympans.

Finalement – ou du moins espérons-le – Sony n’aura pas d’exclusivité sur ces haptiques ultra-réalistes et ces déclencheurs adaptatifs. Tout comme avec les effets de grondement normaux, l’avantage fera son chemin vers d’autres consoles et PC. Jusque-là, cependant, pourquoi acheter Resident Evil: Village sur Steam alors que je peux l’acheter pour PS5 et que la manette me fait peur d’une manière ou d’une autre? Pourquoi voudrais-je tirer une flèche depuis mon arc dans Horizon Forbidden West sans contrôleur qui imite la résistance du recul de l’arc?

L’essentiel ici est que les graphiques et la vitesse ne sont que des fioritures. Les expériences sont ce qui fait du jeu une industrie de plusieurs milliards de dollars, et le contrôleur PlayStation 5 DualSense améliore mon expérience de jeu plus que ce que même mon PC peut offrir. C’est quelque chose que je ne m’attendais pas à dire lorsque j’ai déballé la PS5, et cela change toute ma perspective.