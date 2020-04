La PS5 dévoilée le 4 juin, selon le journaliste de Games

Quand la PS5 sera-t-elle révélée? Telle est la question qui se pose à tous dans la communauté des joueurs alors que nous avançons vers la fenêtre de lancement de la prochaine génération de vacances 2020. Des rumeurs tournoyaient depuis le début de cette année concernant un événement en février, les poteaux de but changeant constamment à chaque fois qu’une date de révélation allait et vient sans nouvelle sur PS5. Un nouveau rapport du journaliste de jeux vidéo Jeff Grub (de VentureBeat / GamesBeat) indique que l’événement de révélation PS5 est « actuellement prévu pour le 4 juin. » Ce n’est qu’un cheveu plus tard que la date de mai actuellement répandue qui domine la plupart des spéculations.

Les commentaires de Grubb proviennent du forum Resetera. Il s’agissait d’une réponse à un utilisateur publié hier dans un fil d’informations PS5 de longue date, disant qu’il «s’attendait à ce que le mardi d’aujourd’hui soit celui avec les informations sur les événements révélés», une référence à l’habitude de Sony de laisser tomber la plupart des nouvelles PS5 soudainement avec peu ou pas de fanfare. Les deux articles de 2019 Wired parlant de la PS5 et de la révélation du contrôleur DualSense de ce mois-ci ont été révélés de manière très décontractée, bien que la révélation du logo au CES 2020 et Mark Cerny «anciennement une conférence technique de GDC mais maintenant utilisée pour maintenir la conversation sur la prochaine génération en dépit d’être une présentation très technique »était très attendue. En raison de l’approche peu orthodoxe de sa révélation de nouvelle génération jusqu’à présent – sans parler de la pandémie qui fait rage à nos portes – il est difficile de deviner les prochaines étapes de Sony concernant la révélation de la PS5.

La rumeur la plus récente a révélé la révélation de la PlayStation 5 en mai, en supposant que la couverture officielle du PlayStation Magazine des nouveaux jeux PS5 interviendrait après que la console se sera révélée. OPM a précisé que sa propre couverture des jeux PS5 dans le numéro de juillet (en vente le 2 juin) n’indiquait pas une révélation de la console, ce qui a de nouveau relancé la spéculation lorsque Sony prévoit de montrer la console de nouvelle génération . Per Grubb, cette révélation arrive en fait le 4 juin, après la mise en vente du prochain numéro d’OPM.

Il y a aussi la question de savoir si Grubb fait référence au 4 juin comme la date de révélation elle-même, ou comme la date à laquelle Sony prévoit d’annoncer ses futurs plans avec la PS5, ce qui pourrait définir une révélation complète encore plus tard. Sa réponse n’est pas claire et le libellé du commentaire auquel il répond est discutable. Quoi qu’il en soit, ses commentaires retirent la PS5 de mai de la table si vous souhaitez faire le point sur ce qu’il dit.

Bien sûr, à l’ère de COVID-19 qui aurait foiré tous les plans marketing que Sony aurait pu avoir, nous devrons attendre une confirmation officielle de Sony elle-même. Il est peu probable que nous sachions pendant quelques semaines au moins si la date présumée du 4 juin de Grubb est exacte ou non, mais avec les vacances 2020 nous concernant assez rapidement, Sony doit commencer la conversation sur la prochaine génération très bientôt, et Juin sonne comme une nouvelle date de spéculation aussi bonne que celle que nous avons eue au cours du premier semestre de cette année. Je veux dire, quelqu’un doit finir par bien faire les choses, non?

[H/T: VideoGamesChronicle]