La PS5 dépasse complètement la Xbox Series X en termes de popularité, selon une nouvelle recherche

La gestion d’un site Web PlayStation peut souvent fausser notre perspective en ce qui concerne l’industrie du jeu au sens large. Mais d’où nous sommes assis, on a l’impression qu’il y a déjà un élan vers la PlayStation 5 – quelque chose que la Xbox Series X n’a ​​pas tout à fait en dehors des cercles hardcore. Et de nouvelles recherches, telles que rapportées par MCV, apportent un soutien statistique à cette théorie.

Une enquête «de grande envergure» mise en avant par l’agence de culture pop Experience12 suggère que la future console de Sony gagne de loin la bataille de la popularité de la prochaine génération. Plus de 3000 personnes ont été interrogées lors des événements en ligne de MCM Comic Con à la fin du mois de juin, et 84% des participants ont déclaré qu’ils étaient plus enthousiastes pour la PS5 que pour la Xbox Series X.

Les données ne sont pas basées sur un massif la taille de l’échantillon, mais cela constitue toujours une lecture intéressante, et c’est peut-être un microcosme de la vue d’ensemble. Le fait que seulement 37% des gens ont déclaré qu’ils prévoyaient d’acheter une console de nouvelle génération lors du lancement plus tard cette année est sans doute plus inquiétant.

Il convient également de noter que la majorité de ces participants ont déclaré que la PS4 était leur plate-forme préférée de la génération actuelle. 59% ne jurent que par le système de Sony, tandis que 16% seulement ont opté pour la Xbox One, 14% pour un PC et 8% pour la Nintendo Switch. Beaucoup de ces personnes resteront sur PlayStation, semble-t-il.

Où auriez-vous abouti à cette enquête? Avez-vous l’impression que la PS5 dépasse déjà la Xbox Series X? Donnez-nous quelques données dans la section commentaires ci-dessous.