La PS5 de Sony pourrait être plus facile à trouver ce jour férié

Sony doublerait la production de la PS5 pour répondre à la demande attendue.

Il pense qu’une éventuelle deuxième vague pandémique pourrait susciter l’intérêt.

Facebook pourrait également stimuler la production de casques Oculus VR.

Vous n’aurez peut-être pas autant de mal à trouver la PlayStation 5 de Sony lorsqu’elle sera en vente ce jour férié.

Sources s’adressant à Bloomberg et Nikkei Asian Review affirme que Sony augmente considérablement la production de sa console de jeu de prochaine génération, passant d’environ 5 millions à 10 millions, pour faire face à la hausse attendue de la demande. On craint qu’une deuxième vague de la pandémie de COVID-19 n’arrive à l’automne, et Sony s’attend à ce que de nombreuses personnes recherchent des jeux pour jouer pendant qu’elles restent à la maison.

Mais ne comptez pas sur la large diffusion de la PS5. Bloomberg a averti que Sony pourrait avoir du mal à livrer tous ces systèmes avant la fin de 2020, car la société les expédie principalement par longs trajets en mer – les vols ne sont probablement pas aussi dus à la réduction des voyages en avion pendant la pandémie. Vous devrez peut-être attendre jusqu’au début de 2021 pour obtenir la nouvelle PlayStation si vous n’agissez pas rapidement.

Sony a refusé de commenter.

Les prix et la gamme de lancement de la PS5 sont des caractères génériques qui pourraient fausser la demande.

La PS5 représente la première refonte majeure de la console de Sony depuis 2013, et elle pourrait déclencher une augmentation de la demande grâce à d’énormes améliorations de performances et une forte compatibilité descendante avec la plupart des titres PS4. Certains jeux existants recevront des mises à jour PS5, dans de nombreux cas gratuitement.

Cela dit, les prix et la gamme de lancement de la PS5 sont des caractères génériques qui pourraient fausser la demande. Beaucoup s’attendent à ce que le système soit plus cher que la PS4 au lancement (peut-être environ 500 $), et vous ne pourriez pas vous précipiter pour en acheter un sans une collection saine de jeux qui tirent pleinement parti du nouveau matériel.

Le géant de la technologie pourrait ne pas être le seul à prévoir des vacances chaudes, selon Nikkei. Facebook s’attendrait à un bond de 50% d’une année à l’autre de la demande de casques de réalité virtuelle comme l’Oculus Quest. Cela ne représenterait que 2 millions d’appareils, mais cela suggérerait que la VR gagne en popularité à un moment où de nombreuses personnes restent à l’intérieur.

