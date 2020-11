La PS4 reçoit une application PS5 Remote Play

Doepfer A-100 MNT with PS

Doepfer A-100 MNT, Mini PSU / panneau arrière, Module monté et testé, Caractéristiques: ±12 Volt @ 200 mA et +5 Volt à 50 mA, Avec 4 emplacements, Pour les applications avec seulement un ou quelques modules (max: 200 mA, max: 4 modules), Nécessite 9V AC (non DC), Disponible avec ou sans adaptateur secteur 9V