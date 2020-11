La proposition de Novak Djokovic n’est pas bonne pour le tennis selon Todd Woodbridge

La légende du tennis australien Todd Woodbridge a fermement réfuté les suggestions du numéro un mondial Novak Djokovic selon lesquelles les tournois du Grand Chelem devraient être disputés au meilleur des trois sets.

Djokovic et Rafael Nadal sont des côtés opposés de la clôture dans le long débat, le 13 fois champion de Roland-Garros étant un fervent partisan du maintien du format meilleur des cinq.

Mais Djokovic dit qu’il ne voit aucune raison de conserver la configuration traditionnelle.

« J’ai juste l’impression que la durée d’attention des fans, en particulier de la jeune génération, est plus courte », a-t-il déclaré.

«Donc, pour que nous puissions vraiment améliorer le produit, pour ainsi dire, du tennis, je pense que sur le plan commercial et marketing, je pense que nous devons nous adapter à cette jeune génération.

Rafael Nadal et Novak Djokovic sont en désaccord sur l’avenir des matchs au meilleur des cinq sets. (AAP)

« Je suis plus un partisan de deux sur trois partout, même si bien sûr les Chelems ont toujours été les meilleurs des cinq. »

Woodbridge, qui a remporté 22 titres du Grand Chelem en double, a rapidement condamné un tel changement.

« Absolument pas. Je détesterais voir le tennis suivre cette voie. La meilleure partie du tennis est le caractère unique des tournois majeurs », a-t-il déclaré à Wide World of Sports.

« Pour devenir un champion majeur, vous avez besoin de qualités variées, vous avez besoin de compétences, vous devez être tactiquement astucieux et la capacité physique. Toutes ces capacités mettent le champion au premier plan. »

Rafael Nadal veut conserver le meilleur des cinq sets lors des tournois du Grand Chelem. (Getty)

L’un des arguments de Djokovic était que le tennis a la plus longue saison sportive et que «littéralement chaque semaine, vous avez un tournoi quelque part».

Mais c’est pour cette raison exacte que Woodbridge aimerait voir le meilleur des cinq sets rester.

« Si nous devions faire le meilleur des trois du Grand Chelem, vous en ferez le jour de la marmotte. Chaque tournoi se ressemblerait, et nous ne devrions pas avoir cela », a-t-il expliqué.

«Nous avons besoin que les majors se démarquent, et le meilleur des cinq donne ce point de différence.

Novak Djokovic veut que les tournois du Grand Chelem soient les meilleurs des trois sets. (Getty)

« Je suis un peu surpris par les commentaires de Novak. Il est l’un de ces joueurs qui utilise le format best-of-cinq aussi bien que n’importe qui. Il a une grande forme physique, il rebondit bien après des matches difficiles, et cela lui a permis de gagner. des matches qu’il n’aurait peut-être pas gagnés s’ils étaient plus courts. «

Woodbridge a souligné que le meilleur des trois formats n’identifierait pas nécessairement le meilleur joueur.

Battre Nadal sur terre battue, ou Djokovic sur un terrain dur, au meilleur des cinq sets, devrait rester l’ultime exploit du match.

« Si vous faites le meilleur des trois, vous permettez à un joueur inférieur de passer potentiellement, et ce n’est pas ce que cela devrait être », a déclaré Woodbridge.

Todd Woodbridge a remporté 22 titres du double du Grand Chelem. (Getty)

« Sur un best-of-cinq, vous devez comprendre le rythme du match, et vous ne pouvez pas jouer à votre intensité la plus élevée pendant de longues périodes. Vous devez savoir lire le match pour savoir quand vraiment accélérer un match moment dans un match, puis sachez quand vous asseoir et attendre.

« C’est un véritable art de comprendre le rythme et l’élan d’un match. Un match au meilleur des trois peut être terminé avant que vous ne le sachiez, surtout si vous jouez sur un gros serveur, il n’y a parfois aucune chance de vous frayer un chemin dans le match si leur service est activé. «

L’Australien affirme que le tennis risque de perdre sa place en tant que l’un des sports les plus importants au monde s’il opère le changement.

« Si vous faites tous les tournois de la même manière, cela perd tout intérêt. Vous devez être prudent en tant que marque, vous brûleriez une bonne marque, et ce qui sépare un major d’une semaine régulière », a-t-il prévenu.

« Wimbledon attire des millions de personnes à travers le monde, mais nous ne l’obtenons pas pour la traditionnelle introduction au Queen’s Club, et c’est à cause des qualités uniques de Wimbledon.

Nick Kyrgios souhaiterait un changement au meilleur des trois sets, selon Todd Woodbridge. (Getty)

« Nous ne pouvons pas donner à tous les tournois le même aspect. »

Lorsqu’on leur demande de nommer les meilleurs matchs de ces derniers temps, les fans nomment généralement la victoire finale de Djokovic à Wimbledon 2019 sur Roger Federer, ou peut-être la finale de Wimbledon 2014 entre les deux mêmes joueurs.

Peut-être qu’ils ont favorisé la victoire de Federer à l’Open d’Australie 2017 contre Nadal. Mais quoi qu’il en soit, les trois ont une chose en commun: ils sont passés à cinq sets.

« Je pense qu’il est important de savoir que les matchs qui sont considérés comme des épopées sont généralement les cinq setters », a déclaré Woodbridge.

« Même cette année, la finale masculine de l’US Open, ce n’était pas le plus grand match en termes de qualité, mais cela a apporté tous les éléments dramatiques à ce match.

«Si ça avait été le meilleur des trois, ça aurait été l’une des choses les plus ennuyeuses à regarder.

«Dans un jeu à cinq, il y a toujours un moment où vous pouvez ramener les choses, même si vous êtes bien en retard tôt.

À deux mois de l’Open d’Australie, la discussion portera inévitablement sur le fait que Mark Edmondson reste le dernier homme local à remporter le trophée Sir Norman Brookes, en 1976.

Et Woodbridge admet qu’un changement au meilleur des trois donnerait probablement aux fans locaux plus de raisons de croire que cela pourrait changer.

« Nick Kyrgios est un excellent exemple de joueur qui bénéficierait d’un passage au meilleur des trois », a-t-il expliqué.

« En raison de sa façon dynamique de jouer, il peut faire sauter les gens du terrain assez rapidement. À ce stade de sa carrière, sa forme physique a été un problème en termes de victoire de six ou sept matches à cinq sets, alors que tout au long de sa carrière, il a gagné. tournois qui sont les meilleurs des trois.

« Mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose, car améliorer sa condition physique pour participer aux chelems devrait être considéré comme quelque chose à réparer, au lieu de raccourcir les matches. »