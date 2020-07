La programmation d’Ubisoft Forward Games dévoilée avant le spectacle de cette semaine

Ubisoft a annoncé son événement numérique, Ubisoft Forward, il y a près de deux mois. Alors que la vitrine du 12 juillet approche à grands pas, l’éditeur a maintenant fourni une liste de ce à quoi s’attendre. De toute évidence, les goûts de Assassins Creed Valhalla et Watch Dogs Legion sera affiché. Mais il y a quelques autres mises à jour et révèle que les fans peuvent également vouloir se connecter. Ubisoft promet quelques surprises pour le spectacle.

Découvrez la bande-annonce d’Ubisoft Foward dans la vidéo ci-dessous:

La

Ubisoft Forward débutera le 12 juillet avec un flux d’avant-spectacle à 11h00 PST sur le site officiel de la société. Le spectacle proprement dit devrait commencer peu de temps après à 12 h 00 HNP. Outre les mises à jour concernant AC Valhalla et Watch Dogs Legion, il semble qu’Ubisoft affichera également du contenu pour Essais, Ghost Recon, et le récemment révélé Hyper Scape. La bande-annonce de la programmation ci-dessus semble également présenter des images de L’équipage franchise ainsi qu’un petit aperçu de l’année Just Dance entrée et quelque chose de nouveau pour Essais.

Il y aura également un post-show présentant un «regard étendu» sur Assassin’s Creed Valhalla, dont beaucoup s’attendent à être la démo de gameplay divulguée signalée plus tôt aujourd’hui. Des journalistes auraient mis la main sur les deux Valhalla et Légion récemment via des démos de gameplay en streaming et auront des impressions immédiatement après le spectacle.

Dans l’ensemble, la vidéo n’offre pas beaucoup plus que ce que beaucoup attendent. Étant donné que l’annonce originale d’Ubisoft Forward faisait allusion aux révélations du jeu, il est possible que l’éditeur ait des surprises en réserve. Des spéculations récentes suggèrent qu’une surprise pourrait concerner une nouvelle En être loin entrée qui pourrait potentiellement jouer Breaking Bad’s Giancarlo Esposito. Et pourrions-nous enfin voir un autre Rayman entrée après que le héros sans membres a disparu depuis si longtemps?

Bien sûr, d’autres titres Ubisoft attendent également des mises à jour publiques. L’insaisissable Dieux et monstres de AC Odyssey l’équipe Ubisoft Montréal en est un exemple, tout comme Rainbow Six Quarantine. Les deux titres étaient initialement sur le point d’être lancés plus tôt cette année. Cependant, ils ont été parmi les jeux à recevoir un retard suite aux lacunes de La division 2 et Ghost Recon Breakpoint.

[Source: Ubisoft on YouTube]