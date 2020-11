La programmation des émissions Peacock Kids comprend des trolls et plus – / Film

Paon, l’un des dix millions de services de streaming différents que nous avons sous nos mains ces jours-ci, étend sa programmation destinée aux jeunes avec de nouvelles émissions, de nouveaux épisodes et des bonbons gratuits qui sortent de la télévision! J’ai inventé ce dernier, mais le reste de la phrase est vrai. Les titres incluent de nouvelles émissions comme Trollstopia et Les puissants, et de nouveaux épisodes de trucs comme Curieux George, Cléopâtre dans l’espace, et plus. Les détails complets sur les spectacles pour enfants de Peacock vous attendent ci-dessous.

Trollstopia

Tout d’abord, il y a Trollstopia. Le spectacle est inspiré des DreamWorks Trolls films, et décrit comme «le prochain chapitre des aventures effrayantes des Trolls. Maintenant que Poppy sait qu’il y a d’autres Trolls musicaux disséminés dans la forêt, elle embouteille sa positivité sans fin et invite les délégués de chaque tribu Troll de la forêt à vivre ensemble en harmonie dans une grande expérience qu’elle appelle TrollsTopia! Bien sûr, cela semble amusant, je suppose! Chercher Trollstopia sur 19 novembre.

Les puissants

Puis il y a Les puissants: «Dans chaque arrière-cour, il existe un monde secret rempli de petites créatures. DreamWorks THE MIGHTY ONES suit les aventures hilarantes du plus petit d’entre eux: une brindille, un caillou, une feuille et une fraise qui s’appellent eux-mêmes «les Mighty Ones». Ces meilleurs amis vivent dans une arrière-cour négligée appartenant à un trio d’humains tout aussi négligés qu’ils prennent pour des dieux. Malgré leur petite stature, les Mighty Ones sont déterminés à vivre en grand et à s’amuser dans leur monde sauvage.

Oui, c’est vrai, c’est un spectacle sur une brindille, un caillou, une feuille et une fraise partant à l’aventure. Vous pouvez le voir sur 9 novembre.

Cléopâtre dans l’espace

Cléopâtre dans l’espace! C’est exactement ce que cela ressemble! «Une aventure comique centrée sur l’histoire inédite de l’adolescence de Cléopâtre. Les téléspectateurs peuvent suivre Cleo alors qu’elle est transportée 30000 ans dans le futur, sur une planète à thème égyptien gouvernée par des chats qui parlent et où elle découvre qu’elle est la sauveuse prophétisée du monde futur. Afin de se préparer à son rôle et à sa mission, Cleo est envoyée dans une académie d’élite où elle doit s’entraîner pour affronter les méchants, trouver comment finalement rentrer chez elle en Egypte, ainsi que s’attaquer aux hauts et aux bas de être adolescent au lycée. La deuxième saison du spectacle arrive le 19 novembre.

Curieux George

Non seulement y a-t-il un Curieux George série animée, mais elle est sur le point d’entrer dans sa treizième saison. L’émission «cible les téléspectateurs d’âge préscolaire et suit les aventures du singe préféré de tout le monde et sa curiosité insatiable pour apporter de délicieuses bouffonneries, un humour doux et une émotion sincère à chaque épisode amusant.» La saison 13 arrive le 11 décembre.





Madagascar: un peu sauvage

Oh, il y a un Madagascar Des séries télévisées aussi? Bien sûr, pourquoi pas. Le spectacle entre dans sa deuxième saison, où «Alex, Marty, Melman et Gloria poursuivent leurs grandes aventures à New York. Le quatuor devient baby-sitter pour une nouvelle portée de petits hérissons, Melman se retrouve coincé dans un camion de pompier et Alex est accidentellement pris pour un gros chat domestique. Alors que leurs manigances peuvent conduire à des situations délicates, les petits copains travaillent toujours ensemble et tirent le meilleur parti de tout ce que la vie leur réserve. Il frappe Peacock sur 11 décembre.

Où est Waldo?

Hey, Où est Waldo? Il est sur Peacock, évidemment. Dans la nouvelle saison du spectacle, «Waldo, Wenda et Wizard Whitebeard partent pour toutes les nouvelles aventures de globe-trotters célébrant les cultures du monde entier, du Canada à Buenos Aires en passant par la Nouvelle-Zélande et partout ailleurs! C’est une course internationale jusqu’à l’arrivée pour ces explorateurs intrépides qui gagnent leurs galons de sorciers en collectant des clés magiques avant que l’ingérence d’Odlulu ne déjoue leur plaisir. De nouveaux épisodes arrivent 11 décembre.

