La programmation annulée de Cannes sera annoncée la semaine prochaine – / Film

Cannes est toujours annulée, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas rêver de ce qui aurait pu être. Bien que le prestigieux festival n’ait pas lieu cette année en raison du coronavirus, les organisateurs du festival prévoient toujours de publier les noms des films qu’ils espéraient projeter. Bien que cela puisse sembler futile à première vue, le fait d’associer votre film de quelque manière, forme ou forme à Cannes confère à ce film une certaine crédibilité. En d’autres termes, c’est un honneur d’être nommé.

C’est très important d’avoir votre film sélectionné pour une projection à Cannes, il est donc logique que Cannes va honorer la programmation 2020 désormais annulée. Le 3 juin, Pierre Lescure, président du Festival de Cannes, et Thierry Frémaux, délégué général du festival, dévoileront la programmation qui aurait été à la 73e édition de Cannes, l’annonce étant diffusée en direct sur Canal +. Les titres seront également disponibles en ligne.

Bien que nous ne connaissions pas encore la gamme complète, Variety a le scoop que Wes Anderson La dépêche française et Naomi Kawase Vient le matin figurent sur la liste, avec celle de Pascual Sisto John et le trou, Danielle Arbid Passion Simple, Gia Coppola Courant dominantEt Charlène Favier Slalom. La variété ajoute également:

La liste des films de Cannes 2020 comprendra des films initialement sélectionnés pour plusieurs sections de la Sélection officielle, notamment la compétition et Un Certain Regard, ainsi que quelques titres de la Semaine de la Critique, l’encadré dédié aux premier et deuxième longs métrages. Les films considérés pour le label ont une sortie en cours entre juin et mai prochain, a déclaré Fremaux dans des interviews précédentes, ajoutant que d’autres ont eu la possibilité de reprendre le processus de sélection pour 2021 en novembre.

Tous les films qui faisaient initialement partie de la programmation n’accepteront pas le label Cannes 2020. Au lieu de cela, certains attendront la première de leurs films lors d’autres festivals, ou pourraient même attendre Cannes l’année prochaine. Les titres en attente pour 2021 incluent celui de Leos Carax Annette avec Adam Driver et Marion Cotillard et Bruno Dumont Par une demi-matinée claire.

L’ensemble du paysage du festival du film de 2021 est dans un endroit très étrange en ce moment. Le Festival du film de Venise devrait encore avoir lieu en septembre, tout comme le Festival international du film de Toronto, où La dépêche française est susceptible de faire sa première maintenant au lieu de Cannes. Mais on ne sait pas encore comment les festivals restants géreront les nouvelles restrictions et les craintes à la suite du coronavirus, qui ne montre aucun signe de disparition de sitôt.

