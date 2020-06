La production des iPhones et AirPod d’Apple pourrait être revenue à des niveaux d’avant la pandémie

Selon l’analyste Gene Munster de Loup Ventures, la chaîne d’approvisionnement d’Apple est revenue aux niveaux de production de janvier 2020. Ceci est important car, pendant le pic de la pandémie de COVID-19 en Asie, de nombreux fournisseurs et sous-traitants d’Apple ont été fermés. Munster dit que son analyse est basée sur la réduction des délais de livraison des iPhone et AirPods. C’est le temps qu’il faut pour Apple expédiera une commande après qu’elle aura été passée par un consommateur. Munster écrit: « À la mi-juin, la chaîne d’approvisionnement et la production d’Apple semblent être revenues à des niveaux conformes au début de janvier 2020. Nous pensons que cela prouve que la chaîne d’approvisionnement d’Apple est de retour à pleine puissance. »

Les délais de livraison pour l’iPhone d’Apple et les AirPods Pro diminuent, indiquant que la chaîne de production et d’approvisionnement d’Apple est de retour à pleine puissance



Si c’est effectivement le cas, il ne pourrait pas y avoir de retard – ou très léger – pour la sortie des modèles 5G 2020 iPhone 12. Les analystes sont partout, certains s’attendent à ce que les nouveaux combinés soient lancés au début de 2021. Il serait préférable pour Apple que la société puisse s’en tenir au dévoilement et au lancement traditionnels de septembre. Un léger retard n’est pas inconnu et, en fait, une telle chose s’est produite au cours de deux des trois dernières années. En 2017, le L’iPhone X a été lancé le 3 novembre et l’année suivante, le L’iPhone XR ne sera disponible que le 26 octobre. L’année dernière, les trois membres de la famille iPhone 11 étaient disponibles à partir du 20 septembre.

Munster note que le délai de livraison pour l’iPhone 11 de 64 Go et l’iPhone 11 Pro de 64 Go a chuté de façon spectaculaire à 1,6 jour, contre 13,6 jours le 13 mars et 9,7 jours aussi récemment que le 14 mai. Les délais de livraison des AirPods (basés sur les écouteurs Bluetooth sans fil de deuxième génération et le modèle « Pro » plus cher) ont culminé à 15,4 jours le jour de la Saint-Valentin, le 14 février. Ce délai supérieur à deux semaines est désormais tombé à 1,7 jour.

En regardant spécifiquement les AirPods Pro, le délai de livraison a commencé à 28 jours le 14 février, lorsque Loup Ventures a suivi pour la première fois le délai de livraison de l’oreillette portable. Ce délai de quatre semaines a été considérablement réduit à 1,7 jour en raison de quatre facteurs par ordre d’importance. Premièrement, lorsque les AirPods Pro ont été lancés pour la première fois en octobre de l’année dernière, la production de l’accessoire était au départ faible. Lorsque la production a repris, le délai de livraison a diminué. C’est pratiquement toujours le cas; lorsque la production augmente; le délai de livraison diminue. La demande pour les AirPods Pro, de l’autre côté de l’équation offre-demande, a grimpé en flèche pendant la saison des fêtes (premier trimestre fiscal d’Apple en 2020), allongeant les délais. Une fois que le père Noël a terminé ses livraisons, la demande a diminué, ce qui a entraîné des délais de livraison plus rapides.

La reprise de la production en Chine et le gain de capacité de ces fabricants contribuent également à réduire les délais de livraison des AirPods Pro au cours des derniers mois. Enfin, les retombées économiques de la pandémie de COVID-19 ont entraîné une baisse de la demande. La faiblesse de la demande entraîne une augmentation des stocks, ce qui réduit le délai de livraison d’un produit.

Munster souligne que le suivi des délais est utile. Il a déclaré: «Nous avons suivi les délais de mise en ligne des produits Apple au cours de la dernière décennie, sensibles à la réalité selon laquelle les informations tirées des données sont tempérées par l’offre inconnue, la dynamique de la demande. Malgré les lacunes de la méthode, historiquement, elle a été un outil utile. » Il souligne que les longs délais d’exécution pour certains modèles d’iPhone après le dernier lancement de l’appareil sont « une mesure précise de la demande accrue ». Il note également que de courts délais prévoient les lancements d’iPhone les moins réussis. Munster donne également un exemple récent spécifique. Au cours du premier trimestre fiscal d’Apple en 2020, les AirPods Pro ont enregistré le délai de livraison supérieur à quatre semaines susmentionné. Au cours de ce trimestre, l’unité portable d’Apple a enregistré un chiffre d’affaires record, la croissance du chiffre d’affaires d’AirPod étant estimée à 75% en glissement annuel.